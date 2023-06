Remo: Fábio Bentes comenta parceria para o CT, revela tempo de contrato valores e cita valores 

O Remo anunciou na semana passada a parceria estilo naming rights, com a empresa Buritirama, voltada para o Centro de Treinamento, situado na Ilha de Outeiro, na grande Belém. A parceria irá expor a marca da empresa em ações do clube voltadas para o espaço. A equipe de O Liberal conversou com o presidente do Remo Fábio Bentes, que citou a construção do NASP, campo novo e melhoras na estrutura já a partir de julho, além de fala sobre tempo contrato, dinheiro investido no CT e o futuro do local, que é tratado como uma prioridade pelo clube.

CT do Remo Márcio Nagano / O Liberal Márcio Nagano / O Liberal Márcio Nagano / O Liberal Márcio Nagano / O Liberal Márcio Nagano / O Liberal

O Liberal - CT comprado em 2021, revitalização em 2022 e agora, em 2023, venda dos Naming Righs, cujo retorno financeiro vai proporcionar a construção de novos espaços no CT. Existe uma estimativa de quando o novo campo e o NASP CT devam estar prontos?

Fábio Bentes - “Quando adquirimos o CT em 2021, a prioridade seria quitar ele dentro da gestão, demos entrada com a cota da terceira fase da Copa do Brasil, criamos os títulos de sócio remido para pagar parte deles e estamos quitando com parte da cota do Brasil. Nesse período conseguimos recursos para fazer melhorias como vestiários, alojamentos, estrutura básica para darmos condições melhores de treinamento. Agora com a parceria do naming rights vamos evoluir no aspecto qualificação do espaço, tornar o CT cada vez melhor para atender os atletas. Vamos fazer o novo gramado do zero, igual ao do Baneão, com a drenagem mais moderna possível, mesma grama, irrigação eletrônica e todos os cuidados e critérios do Baenão, para mantermos o padrão de treinamento, tanto no CT quanto no estádio, além de montarmos o NASP CT, temos estrutura física, vamos comprar os equipamentos para a realização do pré-treino lá. O prazo para de entrega é no final do ano. Dentro do planejamento é terminar a gestão com esse campo e com o NASP CT entregue”, disse.

Equipe profissional, categorias de base e feminino treinam no Centro de Treinamento azulino (Samara Miranda / Remo)

O Liberal – O clube geralmente não divulga valores, mas é possível estimar quanto o clube passa a arrecadar anualmente com essa parceria? Todo o valor proveniente do acordo com a Buritirama será revertido para o CT ou é possível que seja remanejado para outras áreas, como o futebol profissional e até mesmo a base e o feminino?

Fábio Bentes - “Não falamos de valores para fora, isso é lima política nossa, mas todo é prestado contas com o Conselho Deliberativo do clube (Condel), mas é bom frisar que esses valores já estão de posse do Remo. O pagamento do naming rights foi feito à vista e que os investimentos começam a partir do início de julho”, falou.

Novo vestiário do CT do Remo (Reprodução / Remo TV)

O Liberal - O acordo prevê o uso da marca Buritirama nos uniformes, backdrops e outros produtos do clube? Qual o tempo de duração do contrato?

Fábio Bentes - “O acordo prevê a personalização dos espaços do CT com a marca Buritirama. É um naming rights do CT, tudo que for relacionado ao local, divulgações, espaços internos será utilizada a marca da Buritirama. Lógico que existem possibilidades de outros tipos de relações com a Buritirama, eles escolheram o Remo pelo nosso posicionamento em questões ambientais e por isso deram prioridade a essa relação, mas temos outras relações sendo discutidas com a empresa para a ampliação no futuro dessa parceria. O contrato com a Buritirama é anual”, revelou.

Centro de Treinamento do Remo foi adquirido em 2021 e quitado em 2023 (Marcio Nagano / O Liberal)

O Liberal - Que outras melhorias ainda estão nos planos do clube para o CT? Alojamento, hotel concentração e a revitalização de gramados dos demais campos é algo que está em um horizonte de médio/longo prazo?

Fábio Bentes - “Para esse ano é o NASP CT e o gramado, para um futuro vamos aprimorando as estruturas para tornar ele adequado. Dentro do planejamento a médio e longo prazo, o CT precisa ter de três a quatro campos em condições de uso. Já temos um e teremos o segundo com essa construção. Temos além de mais um campo, em condições inferiores, que será melhorado no futuro. Pensamos em ter alojamentos adequados até para a concentração, quando for necessário e melhorar cada vez mais as estruturas para atender todas as divisões do Remo, não só o profissional, mas também a base e o futebol feminino”, finalizou.