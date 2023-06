Remo: Catalá critica arbitragem, reclama de falta de treinos no Mangueirão e pede reforços

O técnico do Remo, Ricardo Catalá, abriu o verbo na entrevista coletiva deste sábado (24), após o empate azulino de 1 a 1 com o Figueirense-SC, pela Série C. Na conversa com a imprensa, o treinador reclamou da arbitragem, criticou a ausência de treinos no Mangueirão - palco do jogo - e pediu reforços para a sequência da temporada. Vale destacar que ainda faltam nove rodadas para o fim da primeira fase da Terceirona.

Arbitragem e gramado

Segundo Catalá, o Remo foi prejudicado pela arbitragem no duelo contra o Figueirense. De acordo com o treinador, o gol de Diego Ivo, marcado antes dos 10 minutos de jogo, foi anulado incorretamente. Além disso, o técnico disse que os jogadores sentiram as diferenças entre os gramados do Baenão - local de treinos - e Mangueirão.

"Acho que a gente fez um primeiro tempo muito bom. No começo de jogo, alguns jogadores sentiram a diferença, já que não tivemos a oportunidade de treinar aqui (no Mangueirão) e há uma diferença em relação ao gramado. Além disso, a arbitragem, mais uma vez, prejudicou o Remo, e isso é inaceitável. Se a gente tivesse perdido ou empatado por demérito nosso era uma coisa, mas não foi o caso. Se a gente fosse pro intervalo com 2 a 0 no placar, a história do jogo seria outra. Entendemos que a arbitragem prejudicou muito o time", disse.

Trocas

Na coletiva, Catalá também comentou as substituições realizadas na segunda etapa. Ele afirma que foi "refém" das circunstâncias, que exigiram que três atletas saíssem do jogo. Segundo o treinador, Diego Ivo, Rafael Silva e Anderson Uchôa saíram lesionados.

"Sobre as trocas, nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, o adversário atacava com três jogadores pelo lado esquerdo, em cima do Lucas Marques. O Pedro [Vítor] não conseguia mais acompanhar e o Pablo [Roberto] não corria pra trás, então fizemos um ajuste. Além disso, o [Diego] Ivo pediu pra sair, o [Anderson] Uchôa e o Rafael [Silva] também. A maior parte das substituições ocorreu por necessidade", explicou.

Mais reforços

Catalá pediu, mais uma vez, reforços para o elenco azulino. Apesar das chegadas de Marcelo, Rafael Silva e Élton recentemente, o treinador quer mais opções que joguem pelas pontas. Segundo ele, o alto nível de intensidade remista só pode ser mantido com boas peças para o setor no banco de reservas.

"Precisamos nos qualificar no mercado, principalmente às beiradas. Temos poucas peças para trocas nesse setor. Inclusive, tenho usado o Rodriguinho na beirada, que não é a posição dele. Ele tem se esforçado muito e eu tenho valorizado isso, mas precisamos ir ao mercado. Se o Pedro [Vítor] não sustentar a intensidade do jogo, por exemplo, precisamos de uma troca pra dar sequência", finalizou.