Paysandu oficializa saída do meio-campista Paulo Henrique; clube dispensou quase dois times em 2023

O Paysandu oficializou na manhã desta segunda-feira (26), a saída de mais um jogador. O Papão divulgou em seu site oficial, a dispensa do meio-campista Paulo Henrique, o “PH”, de 25 anos. A equipe de O Liberal adiantou, no último dia 5, que o atleta deixaria a Curuzu.

Com 13 partidas disputadas pelo Paysandu na temporada, Paulo Henrique é o 20º jogador a deixar o Papão nesta temporada. O atleta defendeu o clube alviceleste nas disputas do campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil e esteve em campo em apenas uma partida do Brasileirão da Série D, na goleada sofrida pelo clube paraense de 5 a 0 para o Ypiranga-RS, fora de casa.

Seu último jogo com a camisa do Paysandu ocorreu na derrota para o Goiás-GO, por 2 a 1, em Goiânia (GO), na segunda partida da final da Copa Verde. Ele entrou no segundo tempo e ficou poucos minutos em campo, até ser expulso após entrada dura no atleta do clube esmeraldino.

Paulista da cidade de Assis (SP), Paulo Henrique possui também a nacionalidade italiana. Começou a carreira no Grêmio Prudente-SP, ainda na base se transferiu para o São Paulo-SP, onde permaneceu no cube até 2018 e chegou a atuar pela equipe profissional. Na temporada 2019 foi atuar na Itália, no Triestina, clube que defendeu por três dois anos. Em 2022 estava atuando pelo Legnago Salus, onde entrou em campo 16 vezes.