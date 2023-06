Presidente do Paysandu confirma saída de meio-campista Paulo Henrique; veja os números do jogador

O Paysandu passa por uma reformulação no elenco para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Alguns atletas estão chegando e outros saindo da Curuzu e um deles que está deixando o Papão é meia Paulo Henrique, o PH. A informação foi confirmada pelo presidente do clube, Maurício Ettinger.

PH chegou ao Paysandu ainda no Parazão e chegou a disputar o estadual, Copa Verde e uma partida da Série C do Brasileiro, diante do Ypiranga-RS, na goleada sofrida pelo clube paraense por 5 a 0. O jogador de 25 anos disputou 13 partidas com a camisa do Papão, sendo apenas duas delas como titular.

A última partida de PH pelo Paysandu foi a final da Copa Verde, diante do Goiás-Go, em Goiânia (GO). O jogador entrou no segundo tempo da partida e acabou sendo expulso, após uma entrada forte no atleta adversário.

PH iniciou a carreira no Grêmio Prudente-SP e em seguida jogou no São Paulo_SP, ainda nas categorias de base. Como profissional, o meio-campista atuou duas partidas pelo Tricolor e 2018 e em seguida foi para a Itália, jogar no Triestina, onde permaneceu por duas temporadas. Antes de jogar pelo Paysandu, PH estava defendendo o Legnano Salus, também da Itália.