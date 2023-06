Mário Sérgio fora do Paysandu? Diretor do Papão Vandick Lima comenta a situação envolvendo o atleta

O Paysandu não conseguiu os títulos do Parazão e Copa Verde e ainda não engrenou nesta Série C, porém, tem no elenco um goleador. O atacante Mário Sérgio, de 27 anos, que já balançou as redes 15 vezes nesta temporada. Contratado via empréstimo junto ao Mirassol-SP, Mário Sérgio desperta interesse em clubes da Série B, porém, nada chegou de forma oficial ao clube bicolor, é o que garante o diretor geral do Papão, Vandick Lima.

Em entrevista ao repórter Luiz Antônio, da Rádio Liberal FM, Vandick Lima informou que a imprensa da Bahia vem citando Mário Sérgio no Vitória-BA, clube que está na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, porém, garantiu que não chegou nada de oficial à mesa do Paysandu e garantiu que o clube bicolor quer contar com Mário Sérgio não só nesta temporada.

“Na verdade a questão do Mário Sérgio, é que a imprensa baiana tem batido muito nisso de que o Vitória te, interesse nele. Não cegou nada para o Paysandu, o Mário está satisfeito aqui e nós [diretoria] também, a torcida adora o Mário Sérgio e a nossa intenção é continuar com ele, não só nessa temporada, mas no outro ano também”, disse.

Mário Sérgio é baiano, iniciou a carreira no Bahia-BA e teve passagens por Botafogo-PB, Remo, Fluminense-PI, além do Mirassol-SP, clube onde conquistou o acesso para a Série B no ano passado. Contratado pelo Paysandu para esta temporada, Mário Sérgio vem correspondendo e sempre deixa a sua marca, já foram 15 gols assinalados em 27 jogos, além de ter conquistado a artilharia do Parazão com 10 gols marcados.