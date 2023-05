Obras do CT avançam e Paysandu planeja entrega de campo em agosto, afirma presidente

As obras no Centro de Treinamento Raul Aguilera, do Paysandu, estão em andamento e, de acordo com a empresa Greenleaf postou nas redes sociais que 90% da drenagem do local está completa. Com o avanço, a equipe de O Liberal entrou em contato com o presidente do clube, Maurício Ettinger, para falar sobre o tema.

Sem dar detalhes sobre os planos feitos do Paysandu, Ettinger apontou que o Papão planeja entregar o primeiro campo do CT em "agosto". O terreno fica no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua.

Empresa divulgou uma nova imagem das obras no estádio (Reprodução / Instagram @greenleafgramados)

Histórico

O início das obras do Centro de Treinamento Raul Aguilera em 2016, durante a gestão de Alberto Maia como presidente, marcaram o ponto de partida para o projeto. Contudo, os trabalhos foram interrompidos nos mandatos subsequentes e só foram retomados em 2019.

No ano de 2020, a construção do CT foi temporariamente paralisada devido à pandemia de covid-19, mas as atividades foram reiniciadas em junho de 2022. Na ocasião, o engenheiro encarregado da obra, Arnaldo Dopazzo, informou à equipe do O Liberal que um dos campos previstos para o CT seria entregue até setembro, porém a promessa não se concretizou.

Penhora

Em março deste ano, o CT foi objeto de penhora pela Justiça como forma de pagamento das dívidas contraídas pelo Paysandu com o ex-diretor de futebol do clube, Antônio Cláudio Pereira da Costa, conhecido como Antônio Louro. Conforme decisão judicial, o imóvel foi avaliado em R$ 1,4 milhão, enquanto o valor inicial da ação é de R$ 590.114,34.

A equipe de O Liberal entrou em contato com a representante de Antônio Louro. Uma nota de esclarecimento sobre o assunto será enviada ainda nesta quarta-feira (31) sobre o tema.

Projeto

O CT contará, no total, com cinco campos de futebol, um campo destinado ao treinamento de goleiros, hotel com auditório, refeitório, academia, piscina, departamento de saúde e um prédio administrativo.