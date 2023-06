Paysandu busca virada contra o Goiás, na final da Copa Verde; veja os prováveis times

Em meio à fase negativa na Série C do Brasileiro, o Paysandu vira a chave e volta a focar na Copa Verde. Nesta quarta-feira (31), às 20h, no Estádio Serrinha, em Goiânia, o Papão decide o título do torneio contra o Goiás, no jogo da volta da final.

Desvantagem

Na primeira partida da decisão, disputada no último dia 17 de maio, no Estádio do Mangueirão, o Paysandu levou a pior. Derrota por 2 a 0, gols de Maguinho e Felipe Ferreira. Com isso, para reverter, o Bicola tem que ganhar por pelo menos três gols de vantagem. Se vencer por dois leva para os pênaltis.

Longe da força máxima

Como muitos reforços do Paysandu chegaram após o dia 3 de março, o técnico Marquinhos Santos não pode contar com uma série de jogadores. Com isso, o Bicola vai tentar buscar a virada sem nomes importantes.

São ausências, além de Thiago Coelho, que se recupera de uma cirurgia: o goleiro Alan, os zagueiros Paulão e Rodolfo Filemon, os laterais Edilson e Igor Fernandes, os volantes Jacy Maranhão, Nenê Bonilha, Geovane, Arthur e Kelvi, os meias Robinho, Juninho e Leandrinho e os atacantes Jordan Gabriel, Vinícius Leite e Luis Phelipe.

Goiás

Apesar da vantagem no placar, o zagueiro Lucas Halter, do Goiás, reforçou a importância do foco, para que o Esmeraldino não seja surpreendido:

"A equipe deles vai vir com a intenção de nos pressionar, pois estão com o resultado adverso. Temos que esperar um jogo difícil, uma final. Vamos com nossa mentalidade de todo jogo, de nos impor em casa. Temos que esperar um jogo difícil, eles vão vir para cima, mas estamos em casa e temos que colocar nosso ritmo para sairmos campeões", afirmou.

Ficha técnica

Goiás x Paysandu

Jogo de volta da final da Copa Verde

Data: 31/05/2023 (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Estádio Serrinha

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antonio Zanotti (ES)

Quarto árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Goiás: Marcelo Rangel; Maguinho, Lucas Halter e Zé Ricardo; Palácios, Willian Oliveira, Bruno Santos, Matheus Peixoto e Bruno Melo; Alesson e Hugo. Técnico: Emerson Ávila

Paysandu: Gabriel Bernard; Wanderson, Genilson, Naylhor e Eltinho; Paulo Henrique, Gabriel Davis e João Vieira; Fernando Gabriel (Dalberto), Bruno Alves e Mário Sérgio. Técnico: Marquinhos Santos.