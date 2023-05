Vuaden reconhece sobre pênalti contra o Paysandu: 'Teve prejuízo por parte da arbitragem'; vídeo

Um lance polêmico ainda muito vivo na memória do torcedor do Paysandu é o pênalti marcado pelo árbitro Leandro Pedro Vuaden, contra o Náutico, na Série C do Brasileiro de 2019. Vuaden reconheceu o erro em uma entrevista ao podcast PodsTudo.

Na ocasião, Vuaden marcou um pênalti a favor do Náutico contra o Paysandu, pelas quartas de final da Terceirona, em duelo que valia o acesso. O lance ocorreu aos 49 minutos do segundo tempo, quando o Papão vencia o jogo por 2 a 1. A bola bateu no braço de Anderson Uchôa, então volante bicolor, e Vuaden marcou.

Vuaden falou sobre o caso: "Passei em 2018 [nota: a partida foi no dia 8 de setembro de 2019], em um jogo em Recife, em que marco a penalidade. Depois, através das imagens - na época não tinha VAR -, foi visualizado que a bola veio do próprio companheiro. A regra entende que, nesses casos, somente seria [marcado pênalti se tivesse]impedindo um gol. Fiquei 32 dias em casa, sem apitar. [Forma] de punição, porque cometi um erro. Foi um erro que, com esse pênalti, a partida teve um resultado que se igualou [em 2 a 2]. Esse resultado levou a disputa, que era uma vaga para a Série B do ano seguinte. Nos pênaltis, a equipe mandante, que teve o pênalti a favor, acabou se classificando. Então, teve um prejuízo por parte da arbitragem", explicou.

Naquela época, o Paysandu disputava a primeira Série C desde a queda na Segundona, em 2018. Desde então, o Papão vem sempre batendo na trave na luta para voltar à Série B do campeonato nacional.

O Paysandu volta a campo nesta quarta-feira (31), às 20h, contra o Goiás. A partida é válida pela volta da final da Copa Verde 2023. O Papão precisa vencer por dois de vantagem para levar para os pênaltis e por três ou mais para ficar com a taça. Qualquer outro resultado dá o título para o Esmeraldino.

