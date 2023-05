Reforço do Paysandu é marcado por golaço de cobertura contra Rogério Ceni; vídeo

Na último dia 26, o Paysandu oficializou a aquisição do meia Robinho, de 35 anos, para reforçar o time durante o restante da temporada. O atleta chegou a Belém na segunda-feira (30) e aguarda a apresentação no Bicola.

O jogador estava defendendo o Avaí-SC desde o início de 2023. Robinho ficou marcado por um gol histórico contra o ídolo do São Paulo, Rogério Ceni, que atualmente atua como treinador e está sem clube.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

No dia 25 de março de 2015, em uma partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras, comandado por Oswaldo de Oliveira, enfrentou o São Paulo, sob o comando de Muricy Ramalho.

VEJA MAIS

Nesse confronto, Robinho marcou um gol espetacular, ao aproveitar um erro de Rogério Ceni, que tentou afastar a bola com um chutão, mas acabou permitindo que o meia, após dominar no peito e deixar ela pingar, chutasse de longa distância, encobrindo o goleiro são-paulino. Veja abaixo:

Robinho é mais reconhecido por sua passagem pelo Palmeiras, entre 2015 e 2016, e pelo Cruzeiro, de 2016 a 2020. No Palmeiras, o jogador conquistou o título da Copa do Brasil em 2015. Já no Cruzeiro, desempenhou um papel protagonista na conquista do mesmo torneio em 2018, em uma final contra o Corinthians.