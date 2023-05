Final da Copa Verde entre Goiás x Paysandu; relembre decisões em que clubes reverteram vantagens

Uma década de Copa Verde. A competição regional chegou à sua 10ª edição com Goiás-GO x Paysandu buscando a taça. O Papão tenta o tetracampeonato, já o Esmeraldino quer o título inédito. No jogo decisivo, hoje, no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), o time da casa está com a vantagem de poder perder por um gol de diferença, para o clube paraense, só resta vencer por três gols de diferença. Em nove finais da competição, em apenas três delas os clubes conseguiram reverter a vantagem conquistada na primeira partida.

O Paysandu é o maior campeão da Copa Verde e defende diante do Goiás, o título da competição, mas o Papão não terá uma tarefa tão fácil, já que o clube paraense perdeu o primeiro jogo em Belém por 2 a 0 e entra em desvantagem no confronto final. Mas reverter as vantagens conquistadas no primeiro confronto é algo que já ocorreu na Copa Verde, uma delas, duas delas com o Paysandu sendo superado.

Em 2014 o Paysandu venceu o primeiro jogo contra o Brasília-DF, em Belém, por 2 a 1. No jogo de volta o clube candango devolveu o placar e levou a taça nos pênaltis.

Na decisão de 2015, o Remo encarou o Cuiabá-MT. Em Belém, o Leão venceu por 4 a 1, porém, na Arena Pantanal, o Remo não conseguiu segurar a ampla vantagem e perdeu por 5 a 1, deixando escapar o título. Essa foi a única vez em que um clube conseguiu reverter a vantagem de mais dois gols.

Já a última vez em que o time conseguiu reverter a vantagem do primeiro jogo foi em 2019. O Paysandu venceu a partida de ida contra o Cuiabá-MT, na Arena Pantanal, por 1 a 0. No jogo de volta em Belém, o Dourado devolveu o marcador e levou a taça vencendo o Papão nos pênaltis.

Goiás x Paysandu se enfrentam às 20h, no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), pelo jogo de volta da final da Copa Verde. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com, além da Rádio Liberal FM, que irá transmitir nas redes sociais do Grupo liberal, Youtube, além da frequência 97,5MHz.

Veja todas as finais da Copa Verde

2014

Jogo de Ida – Paysandu 2 x 1 Brasília-DF

Jogo de volta – Brasília-DF 2 x 1 Paysandu

Brasília campeão nos pênaltis

2015

Jogo de Ida – Remo 4 x 1 Cuiabá-MT

Jogo de volta – Cuiabá-MT 5 x 1 Remo

Cuiabá campeão

2016

Jogo de ida – Paysandu 2 x 0 Gama-DF

Jogo de volta – Gama-DF 1 x 2 Paysandu

Paysandu campeão

2017

Jogo de ida – Luverdense-MT 3 x 1 Paysandu

Jogo de volta – Paysandu 1 x 1 Luverdense-MT

Luverdense campeão

2018

Jogo de ida – Atlético Itapemirim-ES 0 x 2 Paysandu

Jogo de volta – Paysandu 1 x 1 Atlético Itapemirim-ES

Paysandu campeão

2019

Jogo de ida – Cuiabá-MT 0 x 1 Paysandu

Jogo de volta – Paysandu 0 x 1 Cuiabá-MT

Cuiabá campeão nos pênaltis

2020

Jogo de ida – Brasiliense-DF 2 x 1 Remo

Jogo de volta – Remo 2 x 1 Brasiliense-DF

Brasiliense campeão nos pênaltis

2021

Jogo de ida – Vila Nova-GO 0 x 0 Remo

Jogo de volta – Remo 0 x 0 Vila Nova-GO

Remo campeão nos pênaltis

2022

Jogo de ida – Paysandu 0 x 0 Vila Nova-GO

Jogo de volta – Vila Nova-GO 1 x 1 Paysandu

Paysandu campeão nos pênaltis