Veja como chega o Goiás, adversário do Paysandu na final da Copa Verde

Antes de voltar a pensar na Série C, o Paysandu volta as atenções para o Goiás e a final da Copa Verde. Nesta quarta-feira (31), às 20h, o Papão visita a equipe goiana no Estádio Serrinha. No jogo de ida, em Belém, o Bicola perdeu por 2 a 0. Se vencer o torneio, o Goiás garante vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem, algo que o clube não conseguiu via estadual.

Como chega

Após sofrer uma derrota de virada para o São Paulo no último sábado (27), o Goiás entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com apenas sete pontos, o time esmeraldino abre o Z-4. O próximo confronto na Série A está agendado para domingo (4), às 18h30, em Goiânia, contra o Cuiabá, um adversário direto na luta para escapar da zona.

Provável escalação

Para a partida contra o Papão, o técnico Emerson Ávila não tem disponível três jogadores: Diego, Morelli e Guilherme, que não estão inscritos. De resto, o treinador tem todos à disposição para a partida. Confira a provável escalação do Goías para o duelo: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Willian Oliveira, Diego, Palacios; Apodi, Alesson e Matheus Peixoto.

Recado dado

Às vésperas da final, o zagueiro Lucas Halter comentou sobre o duelo. O defensor fez questão de minimizar a vantagem construída pelo Esmeraldino no duelo de ida da decisão. Para Lucas, o Goiás precisa fazer valer o favoritismo da equipe:

"Futebol é jogado e peixe é pescado. Todo mundo já escutou isso. Temos sim uma vantagem, mas se não entrarmos dentro de campo e não fizer as coisas que vínhamos fazendo, não saímos campeões. Não tem essa de estar com a mão na taça, tem que entrar entrar em campo e fazer valer. A equipe deles virá com a intenção de pressionar, até porque estão com um resultado adverso. Tem de se esperar um jogo difícil, é uma final", concluiu.

