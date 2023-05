Após deixar o Paysandu, meia Ricardinho acerta com adversário de Leão e Papão na Série C

A Série C do Brasileiro está próximo de iniciar a 6ª rodada e os clubes seguem procurando reforços para a sequência da competição. Após deixar o Paysandu em comum acordo, o meio-campista Ricardinho, acertou com o Floresta-CE, que será adversário do Papão e também do Leão Azul. A informação é do jornalista Mário Kempes, que cobre o futebol cearense.

Ricardinho atualmente está com 37 anos e passou um pouco mais de uma temporada no Paysandu. O jogador passou por uma cirurgia no tendão calcâneo do tornozelo esquerdo e ficou seis meses longe dos gramados. Retornou no final da temporada 2022 e ajudou o papão a conquistar o título da Copa Verde, única conquista que teve com a camisa alviceleste.

O meia foi sondado pelo Ferriviário-CE para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, mas fechou com o Floresta-CE e irá trabalhar ao lado do executivo Fred Gomes, com quem trabalhou no Paysandu no ano passado.

Com a camisa do Paysandu, Ricardinho esteve em campo em 31 vezes, marcando cinco gols. Na carreira o meia teve passagem marcante no Ceará-CE, clube em que conquistou quatro estaduais, duas Copas do Nordeste, além de um acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro na temporada 2017. Antes de acertar com o Paysandu, Ricardinho foi campeão da Série B com o Botafogo-RJ e consequentemente conquistou o acesso para aelite do futebol nacional em 2021.

Atualmente o Floresta está na 17ª posição na tabela da Série C com cinco pontos, dentro da zona de rebaixamento. O próximo compromisso do clube cearense é contra o Botafogo-PB, fora de casa. O Floresta pega o Paysandu no dia 18 de junho, em Belém, pela 9ª rodada e irá enfrentar o Remo no dia 2 de julho, em casa, pela 11ª rodada da Terceirona.