Técnico do Paysandu avalia derrota na Série C e diz que vai usar jogadores do sub-20 na Copa Verde

O Paysandu caiu na armadilha do Volta Redonda. Foi por conta disso, de acordo com o técnico bicolor, Marquinhos Santos, que o Papão saiu de campo goleado por 3 a 0 neste domingo (28), pela quinta rodada da Série C. De acordo com ele, o Bicola não soube responder ao plano de jogo imposto pelo Voltaço, além de sentir a ausência de Mário Sérgio, artilheiro do time na temporada, fora por suspensão.

"O Volta Redonda tirou o jogo lateralizado, pra que a gente caísse na armadilha deles. Temos muita coisa a melhorar depois desse jogo, pra que sejamos um time mais competitivo. Tivemos até mais posse de bola, mas num setor longe do gol, improdutivo. Faltou a presença de um centroavante, sentimos muito a falta do Mário [Sérgio]. Agredimos muito pouco o adversário", avaliou Marquinhos.

Após a análise da derrota para o Volta Redonda, Marquinhos Santos falou sobre a partida contra o Goiás, na quarta-feira (31), pelo duelo de volta da final da Copa Verde. Segundo ele, apesar da desvantagem no placar, o Papão deverá ter vários jogadores das categorias de base entre os relacionados. O motivo é o excesso de dispensas nos últimos dias, somado ao prazo limitado de inscrições de novos atletas.

"Teremos dificuldades de manter alguns setores, como por exemplo as laterais. Vamos estar buscando jogadores da base, que estão treinando conosco. O banco será montado quase todo por jogadores do sub-20 que estão inscritos na competição. Apesar disso, temos que ter a inteligência de entender que o nosso principal objetivo na temporada é o acesso na Série C", disse.

Depois do duelo contra o Goiás, o Paysandu volta a Belém para enfrentar o São José-RS no domingo (4), às 16h30, na Curuzu, pela sexta rodada da Série C. Ambas as partidas terão transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.