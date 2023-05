Paysandu é novamente goleado fora de casa na Série C e se aproxima da zona de rebaixamento

O Paysandu foi novamente goleado na Série C do Campeonato Brasileiro. O algoz da vez foi o Volta Redonda, que venceu o Papão pelo placar de 3 a 0, no estádio Raulino de Oliveira, pela quinta rodada da Terceirona. Assim como nas duas últimas partidas do Bicola fora de Belém, o time alviceleste foi amplamente dominado pelo adversário, que não teve dificulades de construir o placar.

Após a derrota, o Paysandu terá outro difícil desafio pela frente. Na quarta-feira (31), às 20h, o Papão enfrenta o Goiás pelo jogo de volta da final da Copa Verde de 2023. Por ter perdido o duelo de ida, em Belém, por 2 a 0, o Papão precisa bater o Esmeraldino por três gols de diferença se quiser sair de campo campeão.

Já pela Série C, o próximo compromisso bicolor será no domingo (4). Às 16h30, o Paysandu enfrenta o São José, no estádio da Curuzu, pela sexta rodada do torneio. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.

Tabela

Com a derrota, o Paysandu terminou a noite na 15ª posição da Série C, com seis pontos conquistados em cinco jogos. A situação pode ainda ficar pior para o Bicola, já que Aparecidense e Altos se enfrentam na segunda-feira (29) à noite. Quem vencer deste duelo vai ultrapassar o Papão na tabela.

Primeiro tempo

O primeiro tempo do Paysandu no estádio Raulino de Oliveira foi para o torcedor bicolor esquecer. Nos primeiros minutos de partida, o Papão não viu a cor da bola e correu atrás de um adversário que produziu muito mais em busca do gol. O saldo dos primeiros 45 minutos não poderia ser diferente: ampla vantagem para o Voltaço, que fez uma partida bastante empenhada ofensivamente.

Nos primeiros 20 minutos de jogo, o Paysandu foi basicamente "nocauteado" pelo adversário. Nas cordas, o Bicola tentava reagir as investidas ofensivas do Volta Redonda, mas sem sucesso. O resultado de tenta pressão foi o primeiro gol do Voltaço, que saiu aos 18 minutos, por Ícaro Carvalho, que mandou de cabeça para o gol, aproveitando cobrança de falta.

Engana-se quem achou que o Paysandu teria outra postura depois de sofrer o primeiro gol. O Bicola continou correndo, por pelo menos mais 15 minutos, atrás do adversário. A pressão era tanta que, aos 25 minutos, Marquinhos ampliou o placar para o Volta Redonda, após aproveitar bela triangulação construída pelo lado esquerdo.

Apenas depois do segundo gol adversário que o Paysandu mudou a postura e passou a jogar mais no campo adversário. João Vieira, preso na marcação no início do jogo, saiu mais para o ataque e ajudou a tirar a sobrecarga de função dos atacantes. Outro ponto positivo foi a mudança de posicionamento no ataque, que passou a ter Bruno Alves como centroavante.

A partir disso, o Papão deu sua primeira finalização a gol, com João Vieira, aos 38 minutos. Depois, outras chances foram criadas, com Nenê Bonilha, aos 44, e Jacy Maranhão, aos 46, mas todas mas concretizadas.

Segundo tempo

É verdade que o Paysandu melhorou no segundo tempo. No entanto, também é necessário dizer que o prejuízo bicolor no placar ficou ainda maior. Depois de um início de etapa final ruim, o Bicola foi novamente vazado pelo Volta Redonda, que construiu uma goleada no Raulino de Oliveira.

O placar elástico foi construído logo aos sete minutos. Autor do primeiro gol, Ítalo Carvalho aproveitou rebote de Gabriel Bernard e mandou a bola pro fundo das redes, fazendo o terceiro do Voltaço.

Sem muitas alternativas, o técnico Marquinhos Santos precisou mexer na equipe. Juninho, Dalberto e Arthur entraram no time, que ganhou outra dinâmica no ataque. Muito, também, por uma postura mais reativa do Volta Redonda, que tinha o placar construído ao seu favor, o Bicola avançou ao campo de ataque e teve chances de marcar.

As chances alvicelestes, no entanto, eram incipientes. Nenhuma chance realmente clara de gol foi gerada, apesar do maior volume de jogo no segundo tempo. A mais flagrante delas ocorreu já na reta final do jogo, aos 46 minutos, quando Dalberto finalizou para fora, livre, dentro da área adversária.

Ficha técnica

Série C do Brasileiro - 5ª rodada

Volta Redonda 3 x 0 Paysandu

Local: Estádio Raulino de Oliveira - Volta Redonda (RJ)

Horário: 19h (de Brasília).

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistente 1: Edevan de Oliveira Pereira (BA)

Assistente 2: Jucimar dos Santos Dias (BA)

Cartões amarelos: Marcos Pedro (VOL); Edilson e Juninho (PAY)

Gols: Ítalo 18'/1T e 7'/2T, Marquinhos 25'/1T (VOL)

Volta Redonda: Jean; Wellington Silva, Matheus Santos, Marcão e Ricardo Sena (Marcos Pedro); Bruno Barra (Júlio César), Robinho, Júlio Cesar e Douglas Skilo (Matheus Alessandro); Marquinhos (Luizinho) e Italo (Samuel Granada). Técnico: Rogério Corrêa.

Paysandu: Gabriel Bernard; Edilson (Juninho), Genilson, Filemon e Igor Fernandes; Jacy (Arthur), João Vieira e Nenê Bonilha; Vinícius Leite (Gabriel Furtado), Bruno Alves (Luis Phelipe) e Fernando Gabriel (Dalberto). Técnico: Marquinhos Santos.