Paysandu anuncia Robinho, ex-Palmeiras, como novo reforço

O Paysandu anunciou a contratação do meia Robinho, de 35 anos, para o restante da temporada. Natural de Marialva (PR), o atleta chega para reforçar a posição, especialmente após as saídas de Ricardinho e Robert Hernández da equipe bicolor, e o pouco aproveitamento de Fernando Gabriel.

Robinho estava no Avaí-SC desde o início desta temporada. O atleta disputou 19 partidas pelo Leão da Ilha, marcou dois gols e deu três assistências. Inicialmente titular na equipe catarinense, o meia perdeu espaço nos últimos jogos, sendo relegado ao banco de reservas no último mês.

Robinho chegou ao Avaí após disputar a Série A de 2022 pelo Coritiba-PR. Robinho estava no Coxa Branca desde 2021. O jogador fez 70 partidas no clube do Couto Pereira, marcou uma vez e deu oito passes para gol.

Robinho é mais conhecido pelas passagens por Palmeiras, entre 2015 e 2016, e pelo Cruzeiro, de 2016 a 2020. No Verdão, o jogador foi campeão da Copa do Brasil, em 2015. Já no Cruzeiro, foi um dos protagonistas no título do mesmo torneio em 2018, contra o Corinthians.

Sob o comando do técnico bicolor, Marquinhos Santos, Robinho disputará posição com Leandrinho, Fernando Gabriel e Juninho. O Papão volta a campo neste domingo (28), às 19h, contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira. Acompanhe pelo Lance a Lance de OLiberal.com.

Ficha técnica

Nome: Róbson Michael Signorini

Naturalidade: Marialva (PR)

Idade: 35 anos

Altura: 170 cm

Posição: meia

Clubes por onde passou: Avaí, Coritiba, Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras, Santos e Mogi Mirim.