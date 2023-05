Zagueiro do Paysandu revela plano de Marquinhos Santos: 'A gente vai ser campeão da Série C'

O Paysandu encara o Volta Redonda neste domingo (28), fora de casa, pela 5ª rodada da Série C antes de voltar a concentrar suas atenções na Copa Verde. Quarta-feira, dia 31 de maio, o Papão decide em Goiânia o título do regional com o Goiás, que tem vantagem de dois gols construída no jogo de ida, em Belém. Essa divisão entre duas competições acabará logo em seguida, já que após a final os bicolores terão apenas a Terceirona para disputar pelo restante do ano. Algo benéfico, segundo o zagueiro Rodolfo Filemon.

"Vai ser muito importante a gente estar em uma competição só, porque o Marquinhos [Santos] vai ter um pouco mais de tempo para trabalhar. A gente começou a evoluir bastante na nossa posse de bola; a nossa linha de trás começou a se organizar mais, então acho que isso será bastante válido", ponderou o defensor.

A partir de junho, só com a Série C no calendário, a tendência é que o Paysandu passe a jogar apenas uma vez por semana. A redução da carga de jogos e do desgaste do elenco deve colaborar para o técnico Marquinhos Santos conseguir implementar mais treinamentos visando dar “a sua cara” ao time.

"A torcida está, sim, um pouco chateada com a gente, sabemos disso. Por isso a importância de disputar só um campeonato, que é o principal pelo qual eu vim para cá, a Série C. Tivemos deslizes, a gente reconhece os nossos erros. Vai ser muito importante participarmos de uma competição só porque o Marquinhos vai ter tempo para trabalhar, e ele já está mostrando a identidade dele", apontou Filemon.

"A gente já mostrou contra o Manaus, mostrou contra o Cametá e vamos com unhas e dentes para essa Série C", completou.

Em busca do título da Série C

Filemon foi contratado quando o Campeonato Paraense e a Copa Verde já estavam em andamento. A chegada, promovida já sob a gestão do executivo de futebol Ari Barros, mirava a disputa da Série C, considerado o principal torneio para os bicolores na temporada. Pelo quinto ano consecutivo o Papão tenta retornar à segunda divisão nacional e, desta vez, com a ambição de também levantar o troféu da Terceirona.

"Contra o Figueirense foi um bom jogo, só que a gente pecou em algumas coisas e contra o Ypiranga-RS as coisas saíram um pouco do eixo. Ele [Marquinhos Santos] chegou aqui com um discurso de que a gente vai ser campeão da Série C, e nós, jogadores, abraçamos a ideia. Temos que focar, trabalhar. São duas vitórias no comando dele. O discurso no vestiário [contra o Cametá] foi para a gente não baixar a guarda, a gente se concentrar, que o nosso foco é a Série C", contou Filemon.

Paysandu e Voltaço se enfrentam neste domingo (28), a partir das 19h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A final da Copa Verde será quarta, às 20h, no Hailé Pinheiro, em Goiânia. As duas partidas serão acompanhadas lance a lance por oliberal.com, com transmissão multiplataformas nos canais oficiais de O Liberal no Facebook e no Youtube.