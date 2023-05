Técnico do Paysandu cita cansaço, mas ressalta união do elenco no Paysandu: 'o grupo mostrou força'

Embora tenha ressaltado mais uma vez que o Paysandu não deveria disputar o terceiro lugar do Parazão, o técnico Marquinhos Santos fez uma avaliação positiva da vitória por 2 a 0 sobre o Cametá, que lhe rendeu, além da posição final no certame, uma vaga na Copa do Brasil de 2024. Ao final do jogo, o treinador mostrou-se satisfeito e ressaltou que a união do elenco tem sido um fator decisivo nas partidas.

Taticamente, Santos enxergou o Cametá mais retraído, armado num esquema tático que dificultou as saídas de bola do time, levando a um primeiro tempo amargo, embora o Paysandu tenha feito um gol anulado pela arbitragem. "Nós sabíamos que era um jogo onde o Cametá iria forçar nosso erro. Eles aproveitaram e só depois posicionamos melhor o time. A partir do momento que fizemos o segundo, os espaços se abriram. O Cametá não quis jogar, mas sim amarrar o jogo e acabamos caindo nessa proposta. Quando organizamos, conseguimos produzir muito mais", explica.

A postura do time no primeiro tempo era pouco ofensiva, muito graças ao esquema tático do técnico adversário, elogiado pelo comandante do bicola. "Nós estávamos atacando muito a linha deles, mas sem a movimentação, dinâmica e mobilidade. Faltou liberdade. A bola não infiltra nas linhas deles, muito por causa da armação bem feita pelo Rogerinho Gameleira", admite. Na volta do intervalo, o técnico tirou o autor do gol, segundo ele, para prevenir algum problema muscular no atacante que passou cerca de oito meses longe dos gramados.

"Quando fomos para o intervalo e fizemos algumas mudanças, o time melhorou. O Dalberto saiu porque estava voltando de lesão, então tem que ter calma e paciência. Conseguimos criar um plano para o segundo tempo e fizemos 2 a 0, num jogo que poderia ter terminado 4, 5, seis gols, sem tirar o mérito deles". Por fim, Marquinhos disse que a vitória foi boa e traz ao elenco maior confiança para a disputa da final da Copa Verde e sequência da Série C.

"Estamos trabalhando para que conheça sua função, com ou sem a bola. Tivemos 68% de posse nesse jogo, isso reflete um time organizado, que troca passes, corredor. Quando o adversário fechou os corredores laterais, soubemos conduzir pelo corredor central, onde criamos bastante. Isso nos norteia para o que eu quero. O time começou a dar passos importantes, mesmo na derrota para o Goiás. Os atletas estão de parabéns pela união. Acho que essa harmonia de vestiário vai fazer com que o grupo cresça. Estamos evoluindo individualmente alguns atletas. Estamos 40% daquilo que eu quero. Espero que a partir de julho a gente tenha aquilo que esperamos para a temporada", encerra.