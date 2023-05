Com faixas pedindo a saída da diretoria, torcedores do Paysandu protestam em frente a Curuzu; veja

A torcida do Paysandu realizou alguns protestos antes da partida contra o Cametá, que decide o terceiro lugar no Parazão 2023, na noite desta quarta-feira (24), em Belém. Membros de uma organizada estenderam faixas ao longo da avenida Almirante Barroso, pedindo a saída da atual diretoria.

Um dos alvos dos protestos é o vice-presidente do clube, Roger Aguilera. Na mesma ocasião foi registrado um tumulto envolvendo supostamente seguranças do clube e torcedores que agitavam bandeiras em frente ao estádio. O Paysandu decide nesta quarta-feira uma vaga na Copa do Brasil de 2024.

Na Série C, o time é o atual 11º colocado e também disputa a final da Copa Verde, contra o Goiás. No jogo de ida, os bicolores perderam por 2 a 0 e no próximo dia 31 decidem o título em Goiânia.

