Rival de Remo e Paysandu na Série C descarta acerto com Marcelo Cabo

Náutico procura técnico que seja unanimidade na diretoria e descartou o ex-Remo Marcelo Cabo. Sem um treinador efetivo há mais de uma semana, desde a demissão de Dado Cavalcanti, e após ouvir negativas das propostas feitas a Daniel Paulista e Allan Aal, a diretoria do Náutico resolveu adotar uma postura de cautela com relação a busca por um novo técnico.

Com isso, o interino Otávio Augusto comandará mais uma vez a equipe na partida do próximo sábado, contra o América-RN, nos Aflitos. Segundo a diretoria, os nomes atualmente disponíveis no mercado não possuem unanimidade.

Além disso, o Náutico praticamente descartou um contato com Marcelo Cabo, demitido na segunda-feira do Remo, por não "ter o perfil" que o clube procura no momento.

O Náutico também abriu negociação com Fernando Marchiori, ex-ABC. Mas as conversas travaram na diferença salarial entre o que o clube ofereceu e o que a pedida do treinador.