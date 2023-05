Após Águia confirmar jogo no Mangueirão e Remo definir Baenão, FPF garante final no estádio azulino

Clube do Remo e Águia de Marabá decidem quem leva o título de Campeão Paraense de 2023 na próxima sexta-feira (26). Inicialmente, a partida foi marcada para o Baenão, conforme o desejo do clube mandante. Dias depois, o Departamento Jurídico do time marabaense anunciou que havia protocolado um Mandado de Garantia no STJD, pedindo que o jogo fosse no Mangueirão e assim vem anunciando, mas conforme a própria Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Clube do Remo, o jogo será no estádio remista.

O imbróglio sobre o local da partida tem dividido e causado dúvidas entre os torcedores. Tudo porque, na tarde desta terça-feira (23), o Clube do Remo anunciou a venda de ingressos para a final no Baenão, diferente do adversário, que, através de seu Departamento Jurídico, informou que a partida será no Mangueirão, após conseguir liminar na corte desportiva nacional. Veja:

Assim, os dois clubes postulantes ao título de Campeão Paraense se puseram a informar, cada um ao seu interesse, onde a partida será disputada. Para confirmar com exatidão, o Núcleo de Reportagem de O Liberal entrou em contato com o Diretor de Competições da FPF, Del Filho, que foi taxativo. "O jogo segue mantido no Baenão até que recebamos qualquer solicitação de mudança que caiba operacionalizar".

Em seguida, o próprio presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, que havia confirmado horas antes ser no estádio estadual, voltou atrás e assumiu ter cometido um erro na divulgação do local. "Eu assumo o erro de ter dado a informação diferente. O Remo confirmou o Baenão e está publicado no site da federação. Eu não tenho que anuir, nós apenas cumprimos a determinação do clube mandante", informou.

A notícia oficial, portanto, até o momento garante a realização do último jogo do Parazão deste ano no estádio azulino. No primeiro jogo da decisão, realizado no estádio Zinho Oliveira, em Marabá, o Azulão abriu vantagem após vencer por 1 a 1, precisando de um empate para sagrar-se Campeão Paraense. A reportagem também tentou o contato com a direção do Águia de Marabá, mas até o fechamento não obtivemos retorno.