FPF oficializa a final do Parazão entre Remo x Águia de Marabá ; veja hora e local

A Federação Paraense de Futebol (FPF), oficializou em seu site oficial, a hora e o local da grande final do Campeonato Paraense 2023, entre Remo x Águia de Marabá. A instituição que comanda o futebol do Estado divulgou que a decisão do Parazão será mesmo no Estádio Baenão, na sexta-feira (26), às 20h, em Belém.

A FPF havia publicado a tabela apenas com o jogo de ida, em Marabá (PA), porém, em entrevista à TV Cultura, o presidente do Remo Fábio Bentes, afirmou que a partida seria no Baenão e não no Mangueirão, como geralmente ocorre nas decisões estaduais.

No primeiro jogo em Marabá, o Águia garantiu a vantagem para o jogo de volta, ao vencer por 1 a 0. A equipe marabaense busca o título inédito do Campeonato Paraense. Já o Remo tenta o 48º título estadual e busca se aproximar do seu maior rival, o Paysandu, em número de conquistas, já que o Papão possui 49 taças do Parazão.

Com a vantagem, o Águia de Marabá precisa de um simples empate para levantar a taça do Campeonato Paraense. Ao Remo só resta vencer, caso derrote o Azulão por dois gols de diferença, fica com o título de forma direta. Caso o Leão vença por diferença de um gol, a taça do Parazão será decidida nas cobranças de pênaltis.

A grande final do Parazão entre Remo x Águia de Marabá terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com, além da Rádio Liberal FM, que terá transmissão no Youtube e na frequência 97.5MHz.