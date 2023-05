Futebol: Assistente paraense da FIFA, Bárbara Loiola deixa a FPF e troca de federação

O quadro de arbitragem da Federação Paraense de Futebol (FPF) sofrerá uma baixa. A assistente paraense Bárbara Loiola, que é árbitra FIFA, vai deixar a FPF e trabalhar na Federação Paranaense de Futebol. A informação foi confirmada pela árbitra.

Bárbara Loiola possui uma outra profissão, a de farmacêutica e, por isso, vai deixar a o Estado, já que recebeu uma proposta de uma rede de farmácia do Paraná (PR). A assistente já está morando no novo estado e entrou com a documentação de transferência entre as federações.

“Fui contratada por uma rede de farmácias, pois sou farmacêutica. Por isso estou mudando de federação, pois já estou residindo no Paraná. Acredito que no mês de junho tudo já esteja resolvido”, disse.

Perguntada sobre os planos na nova federação, Bárbara manteve os pés no chão e afirmou que continuará se dedicando à arbitragem.

“O futuro a Deus pertence. Só posso dizer que continuarei a ser a mesma profissional dedicada que sempre fui”, falou.

Com 32 anos, Bárbara Loiola iniciou a carreira em 2009, se espelhando no pai, Seu Edilson Loiola, que apitava jogos de pelada em Belém e que foi seu principal incentivador. Bárbara Loiola está há quatro anos com a chancela da FIFA.

Neste período em que representa o Brasil, Bárbara Loiola esteve na Argentina, trabalhando na Copa Libertadores da América feminina, além de trabalhar em amistoso no Uruguai, entre as Seleções femininas do Uruguai x Peru, tudo isso convocada pela Conmebol.