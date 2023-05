Remo vence o Recanto-AM, garante vantagem e está próximo do acesso à Série B do futebol feminino

O Remo venceu o Recanto da Criança-AM por 3 a 1 na tarde deste sábado (20), no Baenão, em Belém, pelo jogo de ida da terceira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A3, e conquistou importante vantagem na luta pelo acesso à Série B do futebol nacional em 2024.

As Leoas saíram na frente com Thaisinha, logo no início da partida, após boa troca de passes, ela recebeu cruzamento na área da direita e mandou para a rede, Remo 1 a 0. A equipe amazonense chegou ao empate ainda na primeira etapa com um belo de gol de falta de Vitória, que tirou da barreira estufou a rede azulina, aos 39 minutos.

Na volta do intervalo o Remo voltou melhor, teve mais controle do jogo e logo aos três minutos, após cobrança de escanteio de Anne, pela esquerda, a zagueira Du subiu e cabeceou firme, no canto direito da goleira do Recanto da Criança, 2 a 1, Leoas.

Aos 16 minutos o Remo chegou ao terceiro gol, mais uma vez na bola parada. Dessa vez o cruzamento foi do lado direito, Anne levantou na área e Loura Soure cabeceou no canto, fechando o placar em 3 a 1 para as meninas do Leão.

Comandante

O técnico Mercy Nunes, do Remo, gostou da postura das atletas em campo e afirma que nada está decidido e que será uma partida complicada em Manaus (AM).

“Precisávamos desse tipo de jogo, uma partida controlada, com afirmação. Treinamos bastante isso, que iriamos crescer na competição, não começamos bem o Brasileiro. Foi um jogo encaixe de qualidade técnica com um uma partida vertical. Vamos com tranquilidade trabalhar essa semana. É uma vantagem considerável e não está decidido”, disse em entrevista à Remo TV, após o jogo.

Panorama

Com a vantagem conquistada no primeiro jogo, o Remo pode até perder por um gol de diferença, no próximo sábado (27), às 16h, no Estádio Ismael Benigno, em Manaus (AM), que estará na Série B do Brasileiro feminino. Para o Recando da Criança-AM resta vencer por três gols de diferença para levar a vaga de forma direta ou vencer por dois gols de diferença e decidir o acesso nas cobranças de pênaltis.