Seleção Feminina: Brasil vence Alemanha com autoridade antes de estreia na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira venceu a Alemanha por 2 a 1 na tarde desta terça-feira (11) no penúltimo compromisso oficial da equipe antes da estreia na Copa do Mundo de futebol feminino, que será disputada em julho, na Austrália. Os gols canarinhos foram marcados por Tamires e Ary Borges. Julie Brand descontou para as alemãs.

Melhores momentos de Alemanha 1 x 2 Brasil

A partida foi disputada no Estádio Max Morlock, em Nuremberg, na Alemanha e apresentou um ótimo desempenho coletivo das jogadoras comandadas pela técnica Pia Sundhage. A Seleção Brasileira feminina cresceu de produção e acumula, só em 2023, cinco jogos amistosos, sendo duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Este foi o último grande teste do Brasil antes da estreia na Copa, marcada para o dia 24 de julho, contra o Panamá. Isso porque só existe mais uma Data Fifa confirmada até lá, cujo adversário ainda não foi definido. A CBF estuda a realização de uma partida no Brasil, de despedida da torcida, antes da viagem à Austrália.

A Seleção Brasileira está no grupo F da Copa do Mundo, que tem França e Jamaica além do Panamá. O Brasil jogará nas cidades de Adelaide, Melbourde e Brisbane.