Seleção brasileira feminina apresenta novo uniforme para Copa do Mundo 2023; veja fotos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou nesta segunda-feira (3) o novo uniforme da seleção brasileira feminina, que irá jogar a Copa do Mundo de Futebol Feminino em julho deste ano.

O uniforme, produzido e fornecido pela Nike, já tem data de estreia: nesta quinta-feira, 6 de abril, quando a seleção brasileira irá enfrentar a Inglaterra, pela decisão da Finalíssima (confronto entre as seleções campeãs da Europa e da América). O jogo será realizado em Wembley, na capital do país adversário do Brasil.

O uniforme, divulgado pela CBF em suas redes sociais, é inspirado na “Mãe Natureza” e utiliza tecnologias avançadas. “Novo uniforme, a mesma garra em campo. Vamos juntas conquistar a nossa primeira estrela”, escreveu a entidade em sua publicação. Veja o novo uniforme:

O novo uniforme principal traz uma folhagem tropical em sua estampa, em homenagem à biodiversidade brasileira e amazônica. Já o segundo uniforme, azul supremo, traz a estampa concentrada na manga.

A seleção brasileira busca o título inédito da Copa do Mundo, tendo em vista que a melhor campanha da seleção foi em 2007, quando ficou em 2º lugar, após perder por 2x0 para a Alemanha. Por outro lado, a seleção já conquistou:

Oito vezes a Copa América Feminina;

Três vezes o Pan-Americano;

Duas medalhas de prata nas Olimpíadas.

Grupo do Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino 2023

A seleção brasileira fará parte do Grupo F do Mundial feminino, com estreia no dia 24 de julho. Completam o grupo a França, a Jamaica e o Canadá. Veja os confrontos do Brasil:

Brasil x Panamá - 24 de julho, 20h30;

França x Brasil - 29 de julho, 20h;

Jamaica x Brasil - 02 de agosto, 20h.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)