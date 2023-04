Fernanda Gentil reforça time da CazéTV na cobertura da Copa do Mundo Feminina

A CazéTV anunciou nesta quinta-feira (31) a contratação da jornalista Fernanda Gentil, que será uma das estrelas da cobertura da Copa do Mundo Feminina, que acontecerá na Austrália e Nova Zelândia a partir de julho deste ano.

Com vasta experiência em esportes, Fernanda comandou diversos programas esportivos na Globo e no SporTV, além de ter participado das coberturas das Copas do Mundo de 2014 e 2018. A jornalista reforça ainda mais o time da CazéTV, que terá em sua equipe jornalistas renomados para a transmissão do evento.

"Fazer o que eu amo tanto e já fiz tantas vezes, mas ao mesmo tempo de uma maneira completamente nova: com o time incrível da CazéTV, no ambiente digital onde me sinto muito à vontade, e ainda por cima tendo o Casimiro como parceiro! Me sinto honrada e especial com o convite, já estou ansiosa pensando em tudo que podemos criar juntos nessa Copa tão especial para mim que é a Feminina! Vou me esforçar muito para entregar uma cobertura bem completa e recheada de ingredientes legais, curiosos e divertidos", afirmou Fernanda.

Além da cobertura da Copa do Mundo Feminina, Fernanda Gentil estará em outros projetos do canal, incluindo transmissões e produções próprias. A jornalista deixou a Globo neste mês, após não obter sucesso na área de entretenimento da empresa. Fernanda foi um dos grandes nomes do esporte da emissora na última década.