Além de Fernanda Gentil, mais dois famosos são demitidos da Rede Globo

A Rede Globo está passando por uma série de reestruturações nos últimos meses, nem grandes nomes estão sendo poupados. Uma das maiores surpresas do público foi a quebra de contrato com a apresentadora Fernanda Gentil. Mas não foi só a jornalista que cortou relações com a empresa.

Dentro do mundo dos esportes, o ex-árbitro e comentarista Sandro Meira Ricci e Fernanda Colombo também foram desligados da emissora. De acordo com o jornalista Flávio Ricco, esses dois famosos, na última segunda-feira (20), receberam a notícia de que não estava mais no elenco da Globo.

Fernanda Gentil já estava na geladeira, após o programa "Se Joga" e "Zig Zag" ter sido um fracasso. Fernanda fez um post no instagram agradecendo os anos em que passou na emissora. Fernanda já tem um novo projeto em vista: ela estreará nos próximos dias um canal próximo no Youtube, que será gerenciado pela Play9. Trata-se da produtora e agência de influenciadores digitais comandada por João Pedro Paes Leme, ex-executivo da Globo, e Felipe Neto. A empresa já vende espaço para possíveis ações no mercado.

VEJA MAIS