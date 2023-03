Fernanda Gentil rompe contrato com a Globo

Fernanda Gentil, jornalista e apresentadora, anunciou a saída da rede Globo após 15 anos de trabalho na emissora. Nesta segunda-feira (20), a jornalista compartilhou no Instagram uma carta aberta, falando sobre a decisão de se aventurar em um novo capítulo.

"Apesar de chamarmos apenas de "mudança", não deixa de ser um rompimento, né?", diz Gentil. A emissora foi procurada pela colunista Patrícia Kogut, e afirmou que Gentil rompeu o contrato fixo, mas seguirá um novo modelo de contratação, assim como outros talentos. "A apresentadora segue com portas abertas para possíveis projetos", diz a rede.

Mesmo com o rompimento, Fernanda agredeceu por tudo que já viveu até hoje na Globo, e disse que não deixa de "morrer'" de gratidão e carinho.

VEJA MAIS

Fernanda Gentil iniciou na emissora com o SportTv em 2009, e, em seguida, fez a cobertura da Olimpíada de Inverno no Canadá e a Copa do Mundo da África do Sul em 2010, além de ser promovida para apresentar o Globo Esporte. Seis anos depois, comandou o Esporte Espetacular e teve a estreia no entretenimento com o programa Se Joga, de 2019.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)