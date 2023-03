Copa do Mundo de 2026 terá novo formato com 48 times e chegará a 104 jogos

Nesta terça-feira (14), a Fifa anunciou que mudará o formato da Copa do Mundo 2026, onde, em vez de 32 times, a competição será disputada com 48 seleções. O Mundial terá 12 grupos com quatro times cada, totalizando um total de 104 jogos em vez das tradicionais 64 partidas.

Os dois primeiros de cada grupo e os oitos terceiros com melhores pontuações avançarão para a fase eliminatória. Nisso, os 32 times se enfrentam em mata-mata até a final da disputa. Com essa mudança, as seleções que chegarem na final jogarão oito jogos no total, diferente dos clássicos sete.

“O Conselho da Fifa aprovou por unanimidade a emenda proposta ao formato de competição da Copa do Mundo da Fifa 2026 de 16 grupos de três para 12 grupos de quatro times, com os dois primeiros (de cada grupo) e os oito melhores terceiros colocados avançando para as oitavas de final”, disse a Fifa.

A decisão foi tomada pelo Conselho da Fifa em Kigali, capital de Ruanda, cidade que sediará na próxima quinta-feira (16) a cerimônia de reeleição de Gianni Infantino à presidência, com mandato até o ano de 2027.

A princípio, a mudança da Fifa, que já contava com 48 equipes, tinha como objetivo montar 16 grupos com três times cada. Os dois primeiros de cada chave se classificariam para um mata-mata (que também teria 32 seleções). Entretanto, a Fifa percebeu que a estratégia não iria vingar, já que, com grupos de três times jogando, na última rodada sempre existiria um que ficaria “descansando”, o que poderia permitir aos dois em campo fazer um jogo "combinado" dependendo dos resultados anteriores.

Devido esse novo formato com 48 times, a Copa do Mundo de 2026 requer uma maior estrutura para receber as seleções e torcedores, além do aumento de demanda dos estádios, partidas e movimentação financeira. Por isso, o Mundial quadrienal será sediado em 16 cidades pelo Canadá, Estados Unidos e México. A final da Copa do Mundo de 2026 foi marcada para o dia 19 de junho.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)