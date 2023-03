Copa do Mundo Feminina 2027: Brasil se candidata como Sede; Belém pode receber jogos

Depois de quase 10 anos da Copa do Mundo de 2014, que aconteceu no Brasil, a CBF se prepara para candidatar o país para mais um mundial: A Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027. A candidatura tem apoio do Governo Federal e já tem cidades sinalizando interesse em receber os jogos, Belém é uma delas.

De acordo com o Secretário Nacional de Futebol e de Direitos do Torcedor, José Ferrarezi, o Presidente Lula estaria comprometido com o projeto para fazer dar certo. "O presidente Lula é o maior entusiasta. Ele já perguntou 'quando que eu entro, quando eu começo a trabalhar para que isso dê certo?'", disse.



Ainda de acordo com Ferrarezi, representantes da CBF devem se reunir com a Ministra do Esporte, Ana Moser, para apresentar os encargos e a lista de exigências da Fifa para a escolha da sede.

“Já está pré-agendada conversa da CBF com a ministra Ana Moser em Brasília, entre os dias 20 e 22. Com o caderno de encargos nós vamos avançar com esse debate, a CBF nos passou que são no mínimo 8 estádios, mas não disse se tem que ser 8, 10 ou 12. Nós temos mais do que isso, inclusive”, disse o Secretário durante um evento de Gestão Esportiva, no Rio de Janeiro.

Sete cidades já indicaram interesse em sediar os jogos da Copa 2027. São elas: Belém, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Fortaleza, Cuiabá e Manaus, além do Distrito Federal. Na Copa masculina de 2014, foram 12 cidades sedes, entre 18 que demonstraram interesse, e Belém ficou de fora.

Para o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ainda é muito cedo para falar sobre custos e orçamentos para fazer a Copa acontecer.

“A partir do momento que a Fifa sinalize, vamos fazer orçamento e buscar tudo que é possível. Mas tenho certeza que, independentemente do custo, é investimento no futebol brasileiro, para que o país tenha uma economia mais aquecida. Demanda várias cadeias para além do futebol”, disse.