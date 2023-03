Mapi León e Lewandowski reagem a comentários machistas contra time feminino do Barcelona

No futebol, o espaço das mulheres dentro dos clubes ainda é questionado e isso não é diferente com as jogadoras dos grandes clubes europeus. Em ação especial para o Dia Internacional da Mulher, o Barcelona publicou nesta quarta-feira (8), um vídeo com a zagueira Mapi León e o atacante Robert Lewandowski, reagindo a comentários machistas feitos contra o time feminino nas redes sociais do clube.



“Ninguém quer assistir aos seus jogos”; “Voltem para a cozinha”; “Futebol feminino não é futebol de verdade”, foram alguns dos comentários misóginos deixados nas páginas do clube, apenas exemplos do o que acontece diariamente.

“É um desastre. Esses comentários são muito difíceis de ler e ouvir, inclusive para mim. Só posso imaginar como é para as mulheres”, comentou o Lewandowski.

Para León, o preconceito com as mulheres em campo é claro, fazendo com que as mesmas tenham que provar muito mais que os homens como profissionais do esporte.

“Parece que por ser mulher você deve fazer muito mais para que te levem a sério. Qual é a necessidade de se colocar essas mensagens? Na minha opinião, as mulheres não têm limites. Se queremos, podemos”, declarou a zagueira.