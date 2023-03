Dia Internacional da Mulher: coletivos realizam ato pelo fim da violência contra mulher em Belém

Nesta quarta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, diversos coletivos ligados a lutas pelo direito das mulheres foram às ruas, a partir das 8h, no bairro de Nazaré, em Belém, para clamar pelo fim do feminicídio, da violência contra as mulher e direito à vida. O ato partiu do Largo do Redondo, na Avenida Nazaré, e tem como objetivo chegar à Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), onde deve ser entregue uma pauta de reivindicações aos deputados.

A participante do ato, Socorro Clemente, membro do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (Cedenpa), explica sua principal motivação para participar desse gesto coletivo neste dia:

"Lutamos pelo direito das mulheres negras, que são negligenciadas. Somos as que mais morrem por feminicídio. Somos alvos direto dos homens, do machismo, do sexismo. Então nossa pauta é pelo direito à vida, que nos pertencem, mas os homens acham que têm direito sobre ela".

Neste momento, por volta das 10h40, a passeata segue pela avenida José Malcher, próximo à Assis de Vasconcelos. Bloqueios de trânsito são feitos durante a passagem do ato.

