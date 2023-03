Ananindeua recebe evento de defesa pessoal para mulheres neste domingo (12)

O município de Ananindeua, na grande Belém, recebe um evento de defesa pessoal para mulheres no próximo domingo (12). O "aulão" será realizado às 8h30, no Dojo Ygor Sousa, que fica localizado no Conjunto Maguari, no bairro do Coqueiro.

O evento será em celebração ao Dia Internacional da Mulher, que ocorre nesta quarta-feira (8). Na dinâmica haverá um encontro feminino, onde serão ministradas técnicas de defesa pessoal com enfoque na defesa feminina. Além disso, após a atividade haverá um coffee break e sorteio de brindes.

Esta já é a quinta edição do evento que ocorre anualmente no Dojo Ygor Souza. O proprietário do local é professor e multi-campeão Paraense e Amazonense de jiu-jitsu. Além disso, ele possui certificação faixa preta em 4º grau nesta arte marcial.

Além dele, participará do evento a professora Sara de Souza. Ela é faixa preta de jiu-jitsu no 2⁰ grau.