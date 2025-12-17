Capa Jornal Amazônia
Campinas vence Praia Clube e segue vivo no Mundial de Vôlei

Liderada por Bruninho, a equipe paulista foi superior nos dois primeiros sets, impondo ritmo e aproveitando melhor os momentos decisivos

O Liberal

O duelo brasileiro entre Vôlei Renata, popularmente conhecido como Campinas, e o Praia Clube, na noite desta quarta-feira (17), encerrou o segundo dia de disputas no Mangueirinho, mais uma vez com casa cheia. Em um jogo equilibrado e com mudanças de cenário ao longo das parciais, o Campinas venceu por 3 sets a 1, com parciais de 25/22, 25/19, 22/25 e 25/23.

Liderada por Bruninho, a equipe paulista foi superior nos dois primeiros sets, impondo ritmo e aproveitando melhor os momentos decisivos. O Praia reagiu na terceira parcial e chegou a abrir vantagem no início do quarto set, mas o Campinas mostrou poder de reação, buscou a virada nos pontos finais e fechou o jogo sem precisar do tie-break.

Adriano foi o maior pontuador da partida, com 20 pontos, seguido por Paulo Vinicios e Lucas Loh, ambos com 14. Com o resultado, o Campinas ganha força na disputa do Grupo A, enquanto o Praia Clube, que também possui uma derrota e uma vitória, segue vivo na briga por classificação às semifinais do Mundial.

