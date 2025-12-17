Campinas vence Praia Clube e segue vivo no Mundial de Vôlei Liderada por Bruninho, a equipe paulista foi superior nos dois primeiros sets, impondo ritmo e aproveitando melhor os momentos decisivos O Liberal 17.12.25 23h08 O duelo brasileiro entre Vôlei Renata, popularmente conhecido como Campinas, e o Praia Clube, na noite desta quarta-feira (17), encerrou o segundo dia de disputas no Mangueirinho, mais uma vez com casa cheia. Em um jogo equilibrado e com mudanças de cenário ao longo das parciais, o Campinas venceu por 3 sets a 1, com parciais de 25/22, 25/19, 22/25 e 25/23. VEJA MAIS Cruzeiro se recupera de derrota na estreia e vence a primeira no Mundial de Clubes de Vôlei Torneio que reúne os melhores clubes do mundo ocorre no ginásio Mangueirinho, em Belém. Liderada por Bruninho, a equipe paulista foi superior nos dois primeiros sets, impondo ritmo e aproveitando melhor os momentos decisivos. O Praia reagiu na terceira parcial e chegou a abrir vantagem no início do quarto set, mas o Campinas mostrou poder de reação, buscou a virada nos pontos finais e fechou o jogo sem precisar do tie-break. Adriano foi o maior pontuador da partida, com 20 pontos, seguido por Paulo Vinicios e Lucas Loh, ambos com 14. Com o resultado, o Campinas ganha força na disputa do Grupo A, enquanto o Praia Clube, que também possui uma derrota e uma vitória, segue vivo na briga por classificação às semifinais do Mundial. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Mundial de Vôlei COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES VITÓRIA! Campinas vence Praia Clube e segue vivo no Mundial de Vôlei Liderada por Bruninho, a equipe paulista foi superior nos dois primeiros sets, impondo ritmo e aproveitando melhor os momentos decisivos 17.12.25 23h08 Futebol Cruzeiro se recupera de derrota na estreia e vence a primeira no Mundial de Clubes de Vôlei Torneio que reúne os melhores clubes do mundo ocorre no ginásio Mangueirinho, em Belém. 17.12.25 12h29 Mais esportes Cruzeiro perde para o Osaka, do Japão, na abertura do Mundial de Clube de vôlei Partida ocorreu no ginásio Mangueirinho, em Belém. 16.12.25 12h05 MMA Sport Club Luto no MMA, morre Gerônimo Mondragon a lenda do Mr. Cage 16.12.25 11h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 ATENTADO Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida 17.12.25 20h51 'ATRAVESSAR?' Yago Pikachu fala sobre jogar no Remo: 'Sou profissional, é meu trabalho' Lateral paraense afirma não ter recebido propostas e que ainda irá definir seu futuro no Fortaleza 17.12.25 20h19 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (18/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga Conferência, Supercopa Italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira 18.12.25 7h00