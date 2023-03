Dia Internacional da Mulher: data será celebrada com eventos e manifestações em Belém

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, vários eventos e também manifestações devem ser realizados, em Belém, nesta quarta-feira (8). Algumas programações se estendem para o final de semana. Às 8h30 desta quarta, o Núcleo de Proteção da Mulher, do Ministério Público do Pará (MPPA), promove o Seminário “Mulher: Direitos, Realizações e Empoderamento”, na sede do órgão. Dentro do evento, ocorrerá o lançamento da campanha “Mulheres no Pedal é Mudança Social”, do grupo União dos Coordenadores de Bike do Pará.

À noite, às 19h, o grupo lança a mesma campanha no auditório da Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, no bairro do Castanheira, em Belém, onde estará ocorrendo também uma roda de conversa intitulada “Mulheres da Imaculada: Ser Mulher, Conquistas e Desafios”.

Na paróquia, a programação se estende até sábado (11), a partir das 8h, com a realização de workshop destinado, por exemplo, à mecânica básica para as ciclistas; noções de primeiros socorros; além de um passeio ciclístico. As inscrições podem ser realizadas nesta sexta-feira (10), mediante a doação de 2 kg de alimentos não-perecíveis na secretaria da paróquia.

Largo do Redondo

Nesta quarta, às 8h, no Largo do Redondo, uma manifestação será realizada em defesa da vida das mulheres, dos territórios amazônidas, da democracia e contra a fome.