​Pará lança campanha de empoderamento e combate à violência contra a mulher

O Governo do Pará lança, na próxima quarta-feira (8), a campanha “O empoderamento feminino como forma de cidadania e prevenção à violência de gênero”. O evento ocorre a partir das 14h, na Praça do Povo e Praça dos Artistas, no Centur, em Belém. O lançamento faz parte de uma série de programações alusivas ao Dia Internacional da Mulher, organizadas por meio da Coordenadoria de Integração de Políticas para as Mulheres (CIPM) da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh).​​

Durante a abertura da campanha, haverá a Feira Empreendedora de Mulheres, das 14h às 20h. A ação vai envolver mulheres empreendedoras atendidas por diversos programas do Governo do Estado e da Prefeitura de Belém, parceira na ação.

Entre 15h e 16h, haverá uma roda de conversa com o tema “Empoderamento Feminino como forma de Cidadania e Prevenção à Violência: promovendo a igualdade de direitos entre homens e mulheres”, cujo foco é relação entre a mulher e o futebol.

Das 17h às 18h, ocorrerá o lançamento oficial da campanha, com participação vice-governadora do Estado, Hanna Ghassan; da primeira-dama do Pará, Daniela Barbalho; da futura secretária de Estado da Mulher, Paula Gomes, da secretária Nacional do Ministério da Mulher, Carmem Foro; da deputada federal Elcione Barbalho; da procuradora da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), deputada estadual, Paula Titan; do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues; da coordenadora da Coordenadoria da Mulher de Belém, Lívia Noronha e da responsável pela Coordenadoria de Integração de Políticas para as Mulheres (CIPM) da Sejudh e presidente do Conselho Estadual da Mulher, Márcia Jorge.

A programação será encerrada com diversas atrações culturais, como a banda de jazz da Guarda Municipal de Belém, coral da Secretaria Municipal de Administração (Semad) de Belém e banda Warilou.

Já no sábado (11), haverá uma Ação Cidadania, das 8h às 13h, na Praça Brasil. No local, o Ônibus Lilás, da Sejudh, ofertará diversos serviços para o público feminino, tais como: orientação jurídica; atendimento psicossocial; Balcão de Direitos; emissão de documentos; prestação de serviços para reconhecimento de paternidade por meio do teste de DNA; atividades lúdicas, esportivas e recreativas às crianças; embelezamento; vacinas, testagem de HIV e sífilis; entre outras ações.

Segundo a responsável pela CIPM da Sejudh e presidente do Conselho Estadual da Mulher, Márcia Jorge, toda a programação do Dia 8 de Março traz diversas iniciativas que visam valorizar o papel da mulher na sociedade. Para isso, foram realizadas parcerias com movimentos de mulheres, conselhos municipais, organizações que executam políticas para mulheres nos municípios e a rede que atende vítimas em situação de violência doméstica.