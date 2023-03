Com promoção para mulheres, Remo inicia venda de ingressos para jogo pela Copa do Brasil

A partir das 14h desta segunda-feira (6) o Remo inicia a venda de ingressos para a partida contra o São Luiz-RS, pela segunda fase da Copa do Brasil. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, data da partida, o Leão anunciou uma promoção especial para elas.

Os ingressos para o jogo custarão R$ 30,00 para as arquibancadas e R$ 60,00 para as cadeiras. No entanto, todas as mulheres terão direito a meia-entrada em celebração à data.

Ao contrário dos demais ingressos, as meias-entradas para as mulheres só serão comercializadas nos dias 6 e 7, nas lojas do Remo. Nesta modalidade, só será permitida a venda de um bilhete por CPF cadastrado no sistema do Leão.

Assim como as meias-entradas femininas, os demais ingressos também poderão ser adquiridos nas lojas do clube. No entanto, eles estarão à venda até o dia do jogo, 8 de março, ou até durar o estoque.

Grana e jogo na Copa do Brasil

A partida entre Remo e São Luiz-RS vale muito mais do que a vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Quem vencer o duelo vai garantir R$ 2,1 milhão em premiação da CBF. Vale destacar que ambas as equipes já garantiram R$ 1,650 milhão em cotas por chegarem até a segunda fase da competição.

Regulamento

Assim como na primeira fase da Copa do Brasil, os confrontos desta etapa do torneio são definidos em jogos únicos. No entanto, ao contrário da fase anterior, em caso de empate no tempo normal o classificado será definido em disputa de pênaltis.