Contra a Tuna, Remo teve 14 atletas da base e Marcelo Cabo se emociona: 'me deram um domingo feliz'

A vitória de virada do Remo na manhã deste domingo (5), contra a Tuna Luso, no Souza, pela quinta rodada do Parazão, rendeu ao técnico Marcelo Cabo ficar emocionado e relembrar momentos em que comandou equipes de base na carreira. O treinador azulino enalteceu os jogadores da base e citou o trabalho feito pelo Remo nas divisões inferiores.

“Temos um planejamento, então quando trazemos esses jogadores hoje, que são 14 atletas formados na base do Remo, foram 14 jogadores de 23 relacionados e você vence a Tuna Luso aqui dentro, vemos a força do elenco. Pra mim, não existe time A, B ou alternativo, é o Remo, estão no BID e aptos para jogar, é o elenco que montamos. Quando acertei meu contrato com o Remo falei que queria 20 a 22 jogadores profissionais no máximo, o restante eu queria atletas da base, pela taça (Copa São Paulo) que eles fizeram e mostraram seu valor. Agora é colocar o pé no freio, jogadores de 18, 19 e 20 anos que ainda não estão prontos e temos que saber o momento de lança-los. Mas falei pra eles que me deram um domingo feliz, na vida e no futebol sem correr riscos, não chegamos onde queremos. É uma vitória muito especial pra mim, para o Remo e esses meninos”, disse.

O comandante azulino falou do comprometimento de cada atleta e afirmou que a vitória é especial, pela postura dos atletas, da força em virar a partida e não escondeu a emoção em vivenciar a esse momento ao lado dos jovens.

“Fiquei emocionado pois venho da base, comandei sub-13, 15, 17 e 20, trabalhei fora do país no Sub-17 e quando observamos esses meninos começando a vida, com dificuldades, salário baixo, trabalho na chuva, no sol e imagino a alegria dos pais, da família deles hoje e isso emociona a gente, isso toca, atrás de um treinador existe um ser humano que têm filho, neto e vejo a luta dos meninos e temos tentado ajudá-los. Não sei se algum deles vai jogar no Real Madrid ou qualquer outro time, mas eles serão jogadores profissionais. Não estamos preparando aqui apenas profissionais de futebol, estamos ajudando no caráter, que sejam homens honrados e isso é o papel do Remo como sociedade, são garotos educados e parabéns aos pais por formarem homens de caráter”, comentou.

Cabo citou situações corriqueiras no Parazão, como qualidade do gramado, horário e a chuva, porém, afirmou que essas situações não podem ser desculpas para resultados ruins, pois op time foi preparado para essas adversidades durante a preparação.

“Campo, chuva, horário das 10h não são desculpas, primamos pela ligação direta, não dava para tabelar e sair jogando nesse gramado. Fizemos todo um planejamento para a partida, poucos acreditam na seriedade que levamos esse jogo por ter colocado um outro time em campo, isso só aumenta a responsabilidade, treinamos três dias no horário da partida preparamos os atletas fisiologicamente e eles são muito comprometidos, a vitória é dos atletas, principalmente pela virada. Ter uma força para virar aqui dentro (estádio da Tuna), um grupo jovem, time jovem, mas mostraram maturidade”, falou.

As vitórias, o momento bom nas três competições também traz a responsabilidade e a cobrança. Cabo relembrou o momento difícil passado pelo elenco durante a pré-temporada, quando não conseguiu vencer três amistosos e parabenizou o grupo de jovens da base pelo jogo diante da Tuna.

“Quanto mais a agente vence, mais seremos cobrados. Mas estamos preparados para isso, que às vitórias não nos envaideça, que continue com a mesma humildade de quando empatamos três jogos seguidos na pré-temporada e eu falava que a nossa rota estava certa. Também estamos preparados para as cobranças, a vitória também esconde muitas coisas que precisam ser corrigidas, sempre trabalhando. Mas é uma responsabilidade grande quando se dirige um gigante do futebol brasileiro que é o Remo e nós conseguimos um início d temporada fantástica, 100%, classificado em duas Copas (Verde e do Brasil), parabéns a esses jogadores que são os protagonistas do Remo na temporada”, finalizou.