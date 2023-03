CBF divulga datas da Copa Verde e Copa do Brasil; Remo e Paysandu jogarão no mesmo dia

A CBF confirmou as datas dos jogos da segunda fase da Copa do Brasil e terceira fase da Copa Verde, a etapa de quartas de final, que possuem dois representantes do Pará. Agora, Remo e Paysandu sabem quando entrarão em campo nas próximas semanas pelas duas competições, preenchendo o calendário das equipes. Com poucas datas disponíveis, Leão e Papão estarão em campo no mesmo dia, horário e local nesta semana, mas por torneios diferentes.

Copa Verde

A terceira fase, a etapa de quartas de final, começa a ser disputada nesta semana. No caso do Paysandu, o jogo de ida será realizado na próxima quarta-feira, dia 8, contra o Princesa do Solimões, do Amazonas. A partida será no Estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru (AM), a partir das 21h (horário de Brasília). A volta ocorre duas semanas depois, no dia 23 de março, na Curuzu, às 20h.

Já o Remo só estreia nas quartas de final no dia 15 de março, uma quarta-feira, contra o São Raimundo-RR. O primeiro duelo também será fora do Pará, no Estádio Canarinho, em Boa Vista (RR), às 20h (de Brasília). A volta está marcada na tabela para ocorrer no dia 22 de março, no Baenão, em Belém, às 19h.

Copa do Brasil

Depois de eliminar o Vitória-ES, o Leão Azul vai disputar a segunda fase contra o São Luiz-RS, que eliminou o Juventude-RS. A partida será nesta quarta-feira, dia 8, às 20h, no Baenão, em Belém. Esta etapa também é disputada em jogo único, eliminatório.

Por ter sido campeão da Copa Verde de 2022, o Paysandu só estreia na Copa do Brasil na terceira fase da competição.