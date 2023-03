CBF divulga tabela da Série C 2023; Remo estreia fora e Paysandu em casa; veja a data do Re-Pa

O Congresso técnico da Série C do Brasileirão foi realizado nesta sexta-feira (3), de forma virtual. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou a tabela básica da competição, que irá iniciar no dia 3 de maio. O Paysandu estreia em casa, contra a Aparecidense-GO e o Remo encara o São Bernardo-SP, longe de Belém.

Veja as partidas de Leão e Papão

1ª Rodada

Paysandu x Aparecidense

São Bernardo x Remo

2ª Rodada

Remo x Botafogo-PB

Figueirense-SC x Paysandu

3ª Rodada

Remo x Amazonas

Ypiranga-RS x Paysandu

4ª Rodada

Paysandu x Manaus

São José-RS x Remo.

5ª Rodada

Remo x Confiança-SE

Volta Redonda-RJ x Paysandu

6ª rodada

Paysandu x São José-RS

Brusque-SC x Remo

7ª Rodada

Remo x América-RN

Operário-PR x Paysandu

8ª Rodada

Paysandu x São Bernardo-SP

Aparecidense-GO x Remo

9ª Rodada

Paysandu x Floresta-CE

Pouso Alegre-MG x Remo

10ª Rodada

Remo x Figueirense-SC

Botafogo-PB x Paysandu

11ª Rodada

Paysandu x Brusque-SC

Floresta-CE x Remo

12ª Rodada

Remo x Operário-PR

Amazonas z Paysandu

13ª Rodada

Datas: 22, 23 ou 24 de julho

Paysandu x Remo (Mando do Paysandu)

14ª Rodada

Paysandu x CSA-AL

Náutico-PE x Remo

15ª Rodada

Remo x Ypiranga-RS

América-RN x Paysandu

16ª Rodada

Remo x Volta Redonda-RJ

Altos-PI x Paysandu

17ª Rodada

Paysandu x Náutico-PE

Manaus x Remo

18ª Rodada

Paysandu x Pouso Alegre-MG

CSA-AL x Remo

19ª Rodada

Remo x Altos-PI

Confiança-SE x Paysandu