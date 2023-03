Parazão, Copa Verde e Copa do Brasil: saiba quem são os artilheiros do futebol paraense em 2023

Depois das festas de Natal e Réveillon, o futebol brasileiro é, ao lado do carnaval, o evento mais esperado do calendário nacional. E com a bola rolando solta pelos gramados do país, artilheiros de todas as cores movimentam as torcidas e os clubes, na disputa por troféus e premiações de todas as grandezas.

Ao nível estadual, a temporada começou pulsante. Até aqui, o Parazão já realizou 48 jogos, com 63 gols anotados, uma média de 1,31 gols por partida. Neste contexto, o time mais ofensivo tem sido o Clube do Remo, que balançou as redes adversárias por 10 vezes, seguido do Paysandu, com oito, Águia e Tuna Luso, com seis tentos. Na corrida pela artilharia do Parazão, o topo segue disputado por dois atacantes de peso: Fabinho, do Leão Azul, e Mário Sérgio, do Papão da Amazônia.

Logo atrás seguem Balotelli, da Tuna Luso, e Pilar, do Cametá, com três gols cada. Os demais se revezam em dois e um gol. Porém, quando a disputa engloba todos os campeonatos disputados pelos times estaduais, incluindo Parazão, Copa Verde e Copa do Brasil, o cenário muda um pouco e o protagonista se torna Mário Sérgio, o "Super Mário" do Papão.

Veja quem são os principais artilheiros do Pará até agora