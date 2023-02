Fabinho comemora artilharia do Parazão e espera evoluir com gols: 'sempre ouvindo e aprendendo'

A saída do atacante Muriqui logo aos 10 minutos de partida entre Remo e Cametá, no último domingo (26), abriu espaço para a entrada de Fabinho, até então uma peça a mais no grupo. O jogador de 27 anos vinha de um gol marcado contra o Águia e precisou entrar às pressas, preenchendo um espaço no qual ele já se preparava. Fabinho, no entanto, tapou o buraco, limpou e decorou a casa azulina com três bolas na rede, tornando-se artilheiro do Campeonato Paraense.

No retorno aos trabalhos, Fabinho se mostrou satisfeito com o desempenho pessoal e coletivo. Em entrevista coletiva, destacou que o bom momento se deve ao trabalho, e principalmente aos conselhos que vem recebendo dos mais velhos, entre eles o substituído. "Em nenhum momento eu deixei de trabalhar. Sempre trabalhei, busquei meu espaço, ouvi o que tinha pra ouvir, principalmente do Muriqui, Rodriguinho, os mais experientes. E fiquei muito feliz de marcar três vezes. Era a nossa volta para casa, diante da torcida, fiquei muito satisfeito", disse.

Embora não seja considerado titular absoluto, o bom desempenho planta a semente da dúvida que todo treinador de futebol gostaria de ouvir, principalmente pelo pouco tempo de preparação. O Departamento Médico do Remo ainda não se pronunciou sobre a situação de Muriqui. Caso o tempo de recuperação do atleta não seja suficiente, o nome de Fabinho corre com força para compor o time que estreia na Copa Verde nesta quarta-feira (1), contra o Humaitá-AC, no Baenão.

"A gente tem que estar sempre preparado. Eu não sei o que o professor Marcelo Cabo tem em mente, mas eu estou trabalhando e ele vai decidir o que for melhor para o time", explica. Os azulinos estão em uma maratona de jogos que passa por nada menos que três competições, uma série de longas viagens, poucos treinos com bola e a obrigação de manter uma boa sequência de vitórias, que impacta diretamente no lado emocional de jogadores, comissão técnica, além de harmonizar a relação com a torcida.

"Desde o começo já sabíamos da importância dessas competições. E o Remo, quando entra em uma competição, entra para vencer, independente de quem está em campo. Não só os titulares, mas os reservas também, tem o Rodriguinho, que vem entrando bem, fazendo boas participações. A gente sabe das dificuldades dessa sequência, mas a gente espera o resultado positivo. Fizemos bons jogos dentro e fora de casa. Agora é manter a média", deseja o atleta, que admite estar em lua de mel, consigo mesmo. "Eu estou sempre ouvindo e aprendendo. É um momento muito importante para minha carreira e eu vejo como algo positivo, que vai trazer evolução", conclui.