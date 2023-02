Em partida com hat-trick, tumulto e expulsão, Remo vence Cametá e se mantém 100% invicto no Parazão

Clube do Remo e Cametá travaram um duelo intenso na tarde deste domingo, no estádio Evandro Almeida, válido pela quarta rodada do Parazão. Em uma partida com seis gols, incluindo um hat-trick do atacante Fabinho, tumulto e expulsão, o Leão Azul saiu na vantagem e venceu por 4 a 2, mantendo a campanha 100% invicta e a liderança geral do certame, com 12 pontos. O Mapará Elétrico segue na segunda posição do grupo B, atrás do Paysandu.

Com o apito inicial, o Leão Azul tomou a iniciativa de correr atrás do placar e passou a explorar a lateral direita, que seria o principal corredor de ataque do time, dada a deficiente marcação de Rayro, do lado cametaense. A primeira investida começou com Diego Tavares, que acabou derrubado próximo da grande área. Na cobrança de falta, a bola sobrou para Pedro Vitor mandar para longe. Até os 15 minutos, o Leão Azul já havia percorrido pelo menos três vezes a linha de fundo pela lateral-direita.

E dali que os gols foram surgindo, graças ao oportunismo do atacante Fabinho, que havia entrado na partida aos 10 minutos, no lugar de Muriqui, que sentiu a coxa. Diego Tavares avançou pela direita, fingiu ajustar o chute e enfiou para Lucas Mendes, que passava por trás da defesa para fazer o cruzamento rasteiro na pequena área. Fabinho então surgiu no meio da zaga e abriu o placar. O gol animou a equipe, que insistiu na construção de jogadas pela lateral, a partir da avenida criada no sistema defensivo do Cametá.

Não tardou muito para sair o segundo, exatamente pelo mesmo setor. Aos 24, Pablo Roberto fez boa inversão para Lucas Mendes, que estava na linha de fundo. O lateral entrou na diagonal, fez o levantamento e Richard Franco subiu sozinho, aproveitando que a defesa se pôs a marcar a bola, cabeceando sem chance para Pedro Henrique, levando a torcida azulina ao delírio.

A essa altura, o Clube do Remo estava à vontade para trocar passes no meio-campo, administrando com segurança a vantagem adquirida nos minutos iniciais. Ainda no primeiro tempo veio o terceiro, depois de nova construção de jogada pela lateral-direita. Depois de trocar passes no círculo central, chamando a defesa para cima, Richard Franco fez tabela e achou Lucas Mendes em velocidade, completando o lance num cruzamento rasteiro para Fabinho, novamente, surgir entre os zagueiros e marcar o terceiro.

Quando a partida parecia caminhar para o fim do primeiro tempo totalmente em favor dos azulinos, o Cametá respirou, depois que Ryan foi derrubado na grande área por Pablo Roberto, aos 48 minutos. O árbitro assinou a penalidade máxima e Pilar deslocou Vinícius para diminuir a vantagem, encerrando o primeiro tempo em 3 a 1.

2 Tempo

A essa altura, a partida recomeçou com o clima tenso entre os jogadores. Depois de quatro cartões amarelos, os jogadores passaram a apertar a marcação, deixando a partida truncada. E com o caldeirão fervendo, não tardou para que um tumulto tomasse conta do gramado do Baenão. Aos 24 minutos, o Cametá fez mais um, num belo chute de Pilar, depois do levantamento de bola de Christian na grande área azulina. A bola voltou nos pés do atacante, que ajeitou e mandou por cima de Vinícius, encostando no placar.

Com o clima tenso entre os atletas, não demorou muito para eclodir uma confusão no gramado de jogo, iniciada depois de um encontro entre Richard Franco e Wendel. O volante azulino já havia cometido falta e não foi punido, depois envolveu-se num entrevero com o cametaense, que foi tocado no chão. Nesse instante os jogadores foram para o centro da discussão e um enorme tumulto se formou, com a presença de jogadores e integrantes das comissões técnicas, enquanto a torcida inflamava a treta aos gritos de "Vai morrer! Vai morrer!".

Na metade do segundo tempo uma enorme confusão se formou no gramado do Baenão. PM foi acionada. (Igor Mota / O Liberal)

A Polícia Militar foi acionada e depois de cinco minutos a bola voltou a rolar, já sem dois jogadores que acabaram tomando cartão vermelho. Do lado do Remo, Lucas Mendes foi expulso, enquanto Ryan foi penalizado pelo Cametá. Aos 46 minutos, o Remo lembrou novamente da fragilizada lateral esquerda cametaense e investiu num contra-ataque, desta vez com Pingo, que invadiu a área e levou na medida para Fabinho, pela terceira vez, empurrar para o gol, fechando a vitória azulina em grande estilo, com direito a goleada por 4 a 2 e um hat-trick do agora artilheiro do Campeonato Paraense, com quatro gols.

No próximo domingo, o Leão Azul enfrenta a Tuna, no Souza, enquanto o Cametá retorna para casa, onde recebe o Castanhal.

Ficha técnica:

Local: estádio Evandro Almeida

Hora: 17h

Árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Júnior

Assistentes: Bárbara Roberta Costa Loiola e Ederson Brito de Albuquerque.

Quarto árbitro: Ignácio José de Almeida Pedro

Cartões Amarelos: Raí, Pablo Roberto, Pedro Vitor, Fabinho (Remo) Wendel, Marcão (Cametá)

Cartões Vermelhos: Ryan (Cametá)

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Diego Guerra, Ícaro, Raí; Richard Franco (Pingo), Anderson Uchôa, Pablo Roberto (Rodriguinho), Pedro Vitor (Ronald); Diego Tavares (Paulinho Curuá) e Muriqui (Fabinho).

Técnico: Marcelo Cabo

Cametá: Pedro Henrique; Osvaldir, Marcão, Taison, Rayro; Cristian, Alexandre (Bruce), Tomas, Pilar; Pet (Wendel) e Ryan.

Técnico: Rogerinho Gameleira