Muriqui marca, Remo vence Vitória-ES e avança à segunda fase da Copa do Brasil

Vitória-ES e Clube do Remo se enfrentaram na noite desta quinta-feira (23), no estádio Salvador da Costa, na capital capixaba, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida valia uma vaga na fase seguinte, além de uma premiação de R$ 900 mil. Diante do atrativo, quem levou a melhor foi o Remo, que venceu por 1 a 0, e na próxima etapa da competição recebe o São Luiz-RS, em casa. O gol da vitória foi marcado por Muriqui, aos 18 do segundo tempo.

A partir do apito inicial, as duas equipes se mostraram bastante dispostas a buscar o placar. Na condição de donos da casa, o Vitória se lançou ao ataque, tentando pressionar o Remo no campo de defesa, mas o que se viu foram vários erros táticos, devido ao estado irregular do gramado. Assim, a técnica ficou de lado e a força física predominou por boa parte da etapa inicial.

Os lances só começaram a surgir, de fato, a partir dos 30 minutos, quando os goleiros tiveram algum trabalho. O primeiro a se esforçar foi Vinícius, do lado remista. Aos 32, Rodriguinho tentou entrar na área azulina e foi parado com falta por Richard Franco. João Paulo fez um belo arremate e a bola passou bem perto do gol remista.

Primeiro tempo sem muitos lances de perigo para os times. (Wagner Chaló/Vitória FC)

Apenas três minutos depois Pedro Vitor respondeu pelo Remo, levantando bola na área. Ícaro resvalou e a sobra caiu nos pés de Anderson Uchôa, que, dentro da pequena área, fez o arremate, sendo impedido de marcar em uma bela defesa de Camilatto. O lá e cá, embora intenso, não teve maiores emoções e o último bom lance da etapa inicial saiu dos pés de Pablo Roberto, que arrancou em contra-ataque e achou Muriqui livre, na entrada da grande área, mas a bola foi interceptada por Gabriel.

2º Tempo

Na etapa complementar, o Vitória se apresentou novamente ofensivo, talvez pensando na "bolada" de R$ 900 mil destinada ao vencedor. Assim, não tardou para os capixabas procurassem o ataque, desguarnecendo a defesa. Quem aproveitou foi o Remo, que, em um lance de contra-ataque, quase abre o placar, depois de arrancada de Muriqui pela esquerda. O atacante driblou o goleiro e fez o cruzamento para trás. Na sobra, Diego Tavares arrematou, mas a bola foi por cima do gol.

Logo em seguida, Muriqui levou novo perigo ao gol de Camilatto. O atacante recebeu na entrada da área, fez o giro em cima da marcação e bateu para o gol. O arqueiro se esticou todo e fez grande defesa. Embora o Vitória tenha acordado, ficou nítido que a defesa não estava na mesma sintonia. Aos poucos o Remo foi dominando as ações até conseguir, enfim, abrir o placar.

Aos 19 minutos, Muriqui recebeu bola pela esquerda e investiu arrancada. O atacante passou por Edi Carlos e penetrou na grande área. Sem nenhum companheiro para chegar na sobra, o atleta resolveu a parada e fez o chute cruzado, sem chance para Camilatto. O gol azulino levou as equipes e um princípio de confusão se formou na lateral do gramado. Sobrou para o autor do gol, que levou cartão amarelo.

Disputa de bola entre Vitória-ES e Remo. (Wagner Chaló/Vitória FC)

A essa altura da partida, o Remo começou a administrar o resultado, deixando o time adversário um tanto nervoso. Embora tentasse, o Vitória esbarrava na falta de finalização. O técnico Rodrigo Oliveira fez algumas mudanças para deixar o time mais ofensivo. Do outro lado, Marcelo Cabo sacou Pablo Roberto para a entrada de Pingo, deixando o time com uma linha de quatro volantes e Muriqui na referência do ataque.

A partir dos 30 minutos a partida ganhou ares dramáticos para o Vitória. As mudanças surtiram certo efeito, mas a pontaria continuava descalibrada. Aos 35, Dodô cobrou falta na área remista e faltou força, dando chance para o revide azulino. Ao sair no ataque, Pedro Vitor se livrou da marcação, fez um giro, mas na hora do chute, isolou por cima do gol.

Aos 40 minutos, Marcelo Cabo fez mais duas mudanças. Entraram Diego Ivo e Fabinho nos lugares de Richard Franco e Muriqui. A partir daí não houve tática e o desespero tomou conta. Warley teve a oportunidade de descontar para os donos da casa, mas novamente esbarrou na deficiente finalização do time. Sem mais tempo hábil e com seis minutos de acréscimos, o Vitória foi para o tudo ou nada, explorando as laterais, as jogadas aéreas e individuais.

No entanto, a defesa azulina se fortaleceu com uma linha de três zagueiros. Entrar na área remista passou a ser questão de honra. No entanto, já diz o ditado que "a pressa é inimiga da perfeição", assim, o Vitória ficou pelo caminho e o Remo terminou classificado, aplaudido pela pequena torcida presente, levando ainda R$ 900 mil de premiação e o direito de enfrentar o São Luiz-RS na segunda fase da Copa do Brasil.

Ficha Técnica

Local: estádio Salvador da Costa

Hora: 21h30

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Daniel do Espírito Santo Parro (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)

Quarto árbitro: José Wellington Bandeira (ES)

Cartões amarelos: Gabriel, João Moura, Pé de Pato, Rodriguinho, Dodô (Vitória) Vinícius, Richard Franco, Ícaro, Muriqui, Pingo (Remo)

Cartões vermelhos:

Vitória-ES: Camilatto; Gabriel (Edi Carlos), Tavares (Alex), João Moura, Dodô; Jonata Pé de Pato, Alemão (Warley), João Paulo, Carlinhos (Matheus Costa); Rodriguinho e Toni.

Técnico: Rodrigo Oliveira

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Diego Guerra, Ícaro, Raí; Anderson Uchôa, Richard Franco (Diego Ivo), Pablo Roberto, Pedro Vitor; Diego Tavares e Muriqui (Fabinho).

Técnico: Marcelo Cabo