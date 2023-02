Sem Lucas Marques e Léo Duarte, Remo vai avaliar opções para a lateral após jogo da Copa do Brasil

A lateral-direita do Remo deve ganhar um reforço após a estreia do Remo na Copa do Brasil, nesta quinta-feira (23), contra o Vitória-ES. Depois de voltar atrás no acerto com Lucas Marques e da negociação frustrada com Léo Duarte, os dirigentes azulinos e o técnico Marcelo Cabo devem se reunir para avaliar opções com calma passada a apreensão e a atenção necessárias para a primeira partida nacional da temporada 2023. A informação foi apurada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal nesta quarta, junto a fontes no Leão.

O caso de Lucas Marques, divulgado pelo próprio Remo, foi da desistência de contar com os serviços do lateral-direito depois de avaliações médicas realizadas no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP) - no caso, foi diagnosticada uma lesão muscular que demandaria ao menos duas semanas de recuperação, mas a meta da diretoria é a chegada de um jogador apto para uso imediato.

Outra opção que circulou nos bastidores foi Léo Duarte, jogador de 23 anos que está disputando o Campeonato Paulista pelo Inter de Limeira - clube com o qual, inclusive, trabalhou com o executivo Thiago Gasparino em 2022. Mas, de acordo com fontes consultadas pela reportagem, as negociações não evoluíram por interesse do lateral, que tem conversa avançada com um clube da Série B.

Como estaduais dos eixos Sul e Sudeste têm se encaminhado para o fim da primeira fase, alguns clubes já estão liberando jogadores. A intenção da gestão remista é avaliar com calma nomes que possam estar sendo liberados no momento - como foi o caso de Lucas Marques, que estava de saída do Guarani-SP.

Falta de opções

A lateral-direita tem sido uma dor de cabeça para o técnico Marcelo Cabo. O treinador tem como principal opção para o setor Lucas Mendes, mas o jogador está machucado e "jogando no sacrifício".

Outra peça para a posição é Rony, paraense de 22 anos originário da base azulina, mas que não agradou Cabo nos treinamentos. Nos três jogos oficiais do Remo em 2023, o técnico tem deslocado o volante Pingo para a lateral-direita quando precisa sacar Lucas Mendes.