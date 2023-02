Parazão: Remo inicia venda de ingressos para o jogo contra o Cametá; veja valores e onde comprar

O Remo está focado na Copa do Brasil, onde encara o Vitória-ES, amanhã (23), fora de casa, no mata-mata da competição nacional, mas no final de semana, o Leão Azul volta as atenções para o Campeonato Paraense. 2023. O atual campeão estadual recebe o Cametá, no próximo domingo (26), às 17h, no Estádio Baenão, pela quarta rodada do Parazão. A diretoria azulina divulgou nesta quarta-feira (22) nas redes sociais os valores dos ingressos para o jogo.

O confronto entre o campeão do Parazão 2022 e o da Segundinha, já ocorreu amistosamente neste ano, empate em 1 a 1, em Cametá, em partida que serviu de preparação para o Estadual. Para o jogo oficial, o Remo definiu os preços dos bilhetes. O torcedor que quiser acompanhar Leão x Mapará Elétrico pagará o valor de R$35 para o setor de arquibancada (Avenida Romulo Maiorana e Avenida Almirante Barroso) e R$60 para a cadeira.

Os ingressos para o jogo já estão disponíveis em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém e região metropolitana. Quem quiser comodidade e adquirir sem filas, pode adquirir os bilhetes para a partida através do site . Remo x Cametá terá transmissão lance a lance com fotos e vídeos em OLiberal.com.

Onde comprar os ingressos?

Loja Rei da Amazônia – Sede Social

Loja Rei da Amazônia – Baenão

Loja Rei da Amazônia – Shopping Castanheira

Loja do Remo – Castanhal

Loja do Remo – IT Center

Loja do Remo – Shopping Pátio Belém

Loja do Remo – Parque Shopping

Loja do Remo – Boulevard Shopping