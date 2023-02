Remo: Lucas Marques é reprovado em exames médicos e não assina contrato; clube emite nota

Não durou muito a passagem do lateral-direito Lucas Marques pelo Remo. O clube informou na tarde desta segunda-feira (20), que o jogador, que estava no Guarani-SP, não passou nos exames clínicos realizados pelo Departamento Médico do Leão no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP) e não irá assinar contrato com o Remo.

O jogador de 24 anos foi anunciado ontem pela diretoria do Remo, como o novo reforço para a temporada 2023. Natural da cidade de Goiânia (GO), o atleta estava disputando o Campeonato Paulista pelo Bugre de Campinas (SP). O jogador realizou duas partidas com a camisa do Guarani neste ano e pertence ao Grêmio Prudente-SP.

O Leão Azul emitiu uma nota explicando que o atleta não irá permanecer com o elenco de 2023, após a realização de exames no NASP e detectou-se que ele não poderia atuar no Remo de forma imediata, vetando a assinatura de contrato.

Leia a nota do Remo na íntegra

“O Clube do Remo vem a público informar que o lateral-direito Lucas Marques não irá seguir no elenco para a temporada. Lucas Marques foi submetido a uma bateria de exames clínicos no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), e foi detectado que o atleta não tinha condições de atuação imediata. Com isso, o jogador não assinará contrato. O Clube deseja sucesso na carreira”

No elenco

Atualmente o clube possui dois jogadores para a lateral-direita, Lucas Mendes, que vem atuando ao comando de Marcelo Cabo, além de Rony, que é cria da base, mas que ainda não jogou neste ano. O treinador azulino chegou a improvisar o volante Pingo na posição, mas não utilizou Rony. O Leão Azul está no mercado e deve anunciar um novo lateral-direito nos próximos dias.