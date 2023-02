Campanha invicta no Parazão não pode iludir Remo na Copa do Brasil, diz goleiro Vinícius

Na próxima quinta-feira (23), o Clube do Remo entra em campo pela Copa do Brasil e terá pela frente o Vitória-ES, em partida que será disputada no estádio Salvador Costa, na capital do Espírito Santo. Nesta fase da competição, os confrontos são decididos em jogo único e um empate garante o time na segunda fase, para enfrentar o vencedor de São Luiz e Juventude.

Mesmo jogando fora de casa, os azulinos não pretendem sair agora da Copa do Brasil e para isso se inspiram na boa fase vivida no estadual, onde o time acumula três vitórias em três jogos e é o líder geral da competição. No entanto, a fase próspera do time no certame local, segundo o goleiro Vinícius, não pode ser usada como parâmetro, mas sim como um incentivo aos jogadores.

"Estamos fazendo um trabalho intenso, com muito foco e dedicação, pois sabemos o tamanho do desafio pela frente pela Copa do Brasil. Agora vamos esquecer o estadual, é outro tipo de desafio e precisamos saber lidar com esse tipo de decisão. O time vai bem preparado para isso e vamos correr atrás da classificação", acredita.

O arqueiro e capitão do elenco vê o time numa crescente a nível local. As três vitórias no Parazão foram contra Independente, São Francisco e Águia de Marabá. "Eu vejo esse início de forma bastante positiva. É claro que sabemos que não estamos perto do ideal, mas para um início de competição, estamos conseguindo competir bastante, colocando em prática tudo aquilo que estamos trabalhando", frisa.

Os próximos compromissos do Leão Azul no Parazão serão contra Cametá, no próximo domingo, e o clássico com a Tuna Luso, marcado para o dia três de março, no estádio do Souza, em Belém. Até lá, o defensor espera que o time esteja mais afiado, se tudo der certo, com a classificação à próxima fase da Copa do Brasil garantida.

"Com o passar dos jogos, o time com mais entrosamento, entendendo mais o que o professor Marcelo Cabo tem a nos passar, a gente vai crescendo, evoluindo e melhorando nas competições que disputamos", encerra. A classificação à próxima fase também garante ao vencedor um prêmio de R$900 mil.