CBF define local de partida entre Remo e Vitória-ES pela Copa do Brasil 2023; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta quinta-feira (16) o local da partida entre Remo e Vitória-ES, pela primeira fase da Copa do Brasil de 2023. De acordo com a entidade, o duelo entre paraenses e capixabas vai ocorrer no pequeno estádio Salvador Costa, na capital do Espírito Santo. O local tem capacidade para pouco mais de 3 mil torcedores.

Segundo a assessoria de comunicação do Vitória-ES, a promessa para o jogo será de casa cheia. Para isso, todos os 3 mil lugares disponíveis no estádio serão colocados à venda. Os valores dos bilhetes custarão R$ 100,00 a inteira e R$ 50,00 a meia.

Há, no entanto, apenas uma indefinição: se o local terá ou não a presença de torcedores do Remo. Devido à pequena capacidade do estádio, há a possibilidade de que apenas torcedores capixabas assistam a partida. A questão ainda está sendo discutida entre as diretorias dos clubes.

A partida entre Remo e Vitória-ES ocorre na quinta-feira (23), às 21h30. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.

Copa do Brasil de 2023

A primeira fase da Copa do Brasil de 2023 é disputada em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, garante vaga na próxima etapa a equipe visitante do confronto. Além do Remo, as outras equipes paraenses que disputam a Copa do Brasil são Paysandu, Tuna Luso e Águia de Marabá.

Ao participar da primeira fase, Leão, Águia do Souza e Azulão garantiram R$ 750 mil em cotas de participação. No entanto, em caso de classificação, as equipes garantirão mais R$ 900 mil aos cofres.

Já o Paysandu, por ter vencido a Copa Verde de 2022, garantiu vaga automática na terceira fase da Copa do Brasil. Por isso, o Bicola já confirmou R$ 2,1 milhões de cotas nos cofres.