Centroavante comemora primeiro gol pelo Remo em virada contra o Águia: 'Eu fui feliz no lance'

Aos 37 minutos do segundo tempo, o Clube do Remo empatava em 1 a 1 com o Águia de Marabá, mostrando um futebol abaixo da expectativa. De um jogo truncado, cheio de falta e mais lances de perigos para os donos da casa, o técnico azulino sacou da manga a carta que deu a vitória aos remistas, num lance de oportunismo do jovem centroavante. O Leão acabou vencendo a partida por 2 a 1.

Apenas um minuto depois de entrar em campo no lugar do atacante Muriqui, Fabinho se posicionou na pequena área em um momento que o Remo sufocava atrás do gol da vitória. Num lance de puro oportunismo, conseguiu completar o cruzamento de Rodriguinho, que também acabara de entrar, para o delírio do banco azulino, mantendo assim sua invencibilidade neste Parazão, nos três jogos disputados até aqui. O resultado manteve o Remo na liderança do grupo A, agora com nove pontos, e elevou a moral do atleta.

"Primeiro tenho que agradecer a Deus, segundo ao Marcelo Cabo, que insistiu na construção dessa jogada e eu pude ser muito feliz no lance, completando o gol quando o time mais precisava", comemora o avançado, que foi bastante questionado na rodada anterior, diante do São Francisco. A volta por cima de Fabinho foi em grande estilo e de extrema importância para a campanha do clube neste Parazão.